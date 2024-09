Erster Trailer zu John Wick-Spin-off bringt Keanu Reeves zurück – und entfesselt Bond-Star Ana de Armas

Nächstes Jahr kommt der John Wick-Ableger Ballerina ins Kino. Der erste Trailer zeigt James Bond-Liebling Ana de Armas als Killerin. Und bringt Keanu Reeves zurück.

Nach John Wick: Kapitel 4 wurde ein fünfter Teil aus dem Action-Franchise bis jetzt immer noch nicht offiziell angekündigt. Fans der knallharten Reihe müssen sich jedoch nur bis nächstes Jahr gedulden, um Ersatz zu bekommen. Das Spin-off Ballerina kommt mit Keine Zeit zu sterben-Star Ana de Armas als Auftragskillerin, die Rache an den Mördern ihrer Eltern verüben will. Der erste Trailer zum Action-Thriller ist jetzt da. Und enthält eine kurze Keanu Reeves-Szene.

Schaut hier den ersten Trailer zum John Wick-Ableger Ballerina:

From the World of John Wick: Ballerina - Trailer (Deutsch) HD

Keanu Reeves Schülerin: John Wick-Spin-off entfesselt neuen Racheengel

In John Wick 3 hat die Titelfigur schon mal das Tarkovsky Theater in New York besucht, das als Geheimbasis der russischen Gangster-Familie Ruska Roma dient. Hier werden Mädchen im jungen Alter neben einer Ballerina-Ausbildung auch zu Auftragskillerinnen erzogen.

Ballerina wird sich um eine davon drehen, die von Ana de Armas verkörpert wird. In der Story des Action-Thrillers von Underworld-Regisseur Len Wiseman begibt sie sich auf die Suche nach den Mördern ihrer Familie. Wie bereits bestätigt wurde, wird Keanu Reeves auch einen Auftritt als John Wick in dem Spin-off haben. Ein Teil davon ist bereits im Trailer zu sehen: Offenbar soll Reeves' Elite-Killer seiner jungen Kollegin das Handwerk beibringen.

Wann startet Ballerina im Kino?

In den USA soll der Action-Thriller voraussichtlich am 6. Juni 2025 in die Kinos kommen. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht offiziell fest. Gut möglich, dass Ballerina zu einem ähnlichen Zeitpunkt bei uns erscheint.

Eigentlich sollte der Film schon dieses Jahr ins Kino kommen. Der Start wurde dann nochmal verschoben, da Original-John Wick-Regisseur Chad Stahelski beim Dreh zusätzlicher Action-Szenen aushelfen sollte. Fans der Reihe dürften also nicht allzu traurig über den verzögerten Starttermin sein.