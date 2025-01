Perfekter Marathon heute im TV: 2 der unterhaltsamsten Filme aller Zeiten

Für den heutigen Filmabend gibt es zwei Komödien, die nicht nur wahnsinnig witzig sind, sondern auch voller Referenzen zu anderen Werken stecken. Freut euch auf Polizei-Action und Zombie-Wahnsinn.

Wo das grandiose Duo Simon Pegg und Nick Frost auftaucht, kann es nur lustig werden. Heute erlebt ihr die beiden gleich im Doppelpack unter der Regie von Edgar Wright. Erst nehmen sie als Polizisten in Hot Fuzz die actionreichen Ermittlungen in einer Kleinstadt auf, danach geht es in Shaun of the Dead auf Zombiejagd – natürlich mehr schlecht als recht.

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis im TV

Man kann seinen Job auch zu gut machen. Diese Erfahrung muss Nicholas Angel (Pegg) machen, neben dem seine Kolleg:innen nur schlecht aussehen können. Kurzerhand wird er in das Dörfchen Sandford versetzt, das keinerlei Verbrechen vorzuweisen hat. Die Zusammenarbeit mit seinem neuen und etwas anstrengend Partner Danny Butterman (Frost) beginnt holprig, doch schon bald wachsen die beiden zusammen und stehen vor einem echten Fall. Denn die vielen tödlichen Unfälle in Sandford können einfach nicht mit rechten Dingen zugehen.

Hot Fuzz nimmt gelungen das Action-Genre aufs Korn und hat eine Vielzahl an Stars vorzuweisen. Wer genau hinsieht, wird bei zwei Cameo-Auftritten sogar zwei Hollywoodgrößen entdecken. So sehen wir Der Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson als messerstechenden Weihnachtsmann. Noch besser versteckt ist die Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett als Kriminaltechnikerin am Tatort. Hinter Mundschutz und Ganzkörperanzug werden wohl nur Hardcore-Fans sie erkennen.

Shaun of the Dead: Urkomische Zombie-Apocalypse

Liz (Kate Ashfield) erwartet mehr vom Leben als ihr Freund Shaun (Pegg). Der ist so in seinen festen Tagesabläufen gefangen, dass er die Zombie-Apokalypse gar nicht mitbekommt. Erst als sein geliebter Pub von den Infizierten überrannt wird, bemerkt er den Ernst der Lage und muss alles daransetzen, um seine Mutter zu retten und seine Freundin zurückzuerobern.

Shaun auf the Dead ist vor allem eine Parodie auf die Horrorfilme von George A. Romero und stellt eine Vielzahl von Bezügen her. Der Regisseur konnte ebenfalls über die Komödie lachen, er war sogar so begeistert, dass Pegg und Frost in seinem Film Land of the Dead Cameo-Auftritte als Zombies bekamen.

Die Dynamik zwischen Pegg und Frost ist absolut großartig und sorgt dafür, dass man Hot Fuzz und Shaun of the Dead immer wieder schauen kann. Beide sind so gelungen, dass man kaum sagen kann, welcher Film mehr Spaß macht. Auch unsere Community kann sich nicht entscheiden und bewertet beide Filme mit 7,4 von 10 Punkten. Fans von Simon Pegg können ihn als Nächstes in dem Action-Spektakel Mission: Impossible 8 sehen, in dem endlich das größte Rätsel der Action-Reihe gelöst werden könnte.

Wann laufen die Komödien Hot Fuzz und Shaun of the Dead im TV?

Der Gag-Marathon startet am heutigen Samstag, den 4. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf RTL2 mit Hot Fuzz. Direkt im Anschluss geht es weiter mit dem Zombie-Wahnsinn um 22:30 Uhr.

Die Wiederholungen laufen ebenfalls im Doppelpack in der Nacht auf den 5. Januar um 02:05 Uhr mit Hot Fuzz und mit Shaun of the Dead um 04:15 Uhr. Wer die Filme verpasst, kann sie bei Amazom Prime Video kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.