"Praktisch nur gratis Sandwiches": Herr der Ringe-Star bekam überraschend wenig Geld für ikonische Fantasy-Rolle

Wer glaubt, dass die Herr der Ringe-Stars Unsummen an Gehalt für ihre ikonischen Mittelerde-Rollen einstrichen, der irrt, wie Cate Blanchett nun öffentlich machte.

Während Robert Downey Jr. mit Millionen-Gagen für seine MCU-Rückkehr von sich reden macht, enthüllt Cate Blanchett, dass sie vor einem Vierteljahrhundert für die Herr der Ringe-Filme von Peter Jackson kaum einen nennenswerten Lohn enthielt.

In Sandwiches bezahlt: Cate Blanchett drehte Herr der Ringe nicht wegen des dicken Gehaltsschecks

Cate Blanchetts Auftritt als Elbin Galadriel in allen drei Herr der Ringe-Filmen ist eine ihrer bekanntesten Rollen. Trotzdem war ihre Bezahlung für die Verkörperung der Herrin des Waldes offenbar kaum nennenswert, wie sie in der Sendung Watch What Happens Live! verriet. Auf die Vermutung des Moderators hin, dass die gefeierte Fantasy-Trilogie ihr in ihrer Schauspielkarriere am meisten Profit eingebracht habe, konnte sie nur lachen:

Machst du Witze? Nein, niemandem wurde irgendwas gezahlt, um diesen Film zu machen. [...] Ich wollte mit dem Typen drehen, der Braindead gemacht hatte. Ich bekam praktisch nur gratis Sandwiches und durfte meine Elben-Ohren behalten. [...] Frauen werden nicht so viel bezahlt, wie man denkt.

Auch das System einer Gewinnbeteiligung im Falle eines Filmerfolgs griff damals für Cate Blanchett noch nicht, die vor allem an einer Zusammenarbeit mit Peter Jackson interessiert war. Etwas Untertreibung ist bei ihrem Statement, "nichts" bezahlt worden zu sein, natürlich dabei. Trotz des Herr der Ringe-Erfolgs von fast 3 Milliarden US-Dollar weltweiter Einnahmen ist aber bekannt, dass die erste Mittelerde-Trilogie verhältnismäßig günstig, für nur ungefähr 94 Millionen Dollar pro Film, entstand, weiß Box Office Mojo .

Konkrete Gehaltszahlen nennt der Galadriel-Star nicht. Überhaupt kennen wir nur wenige Gagen bekannter Herr der Ringe-Stars. Legolas-Darsteller Orlando Bloom erhielt beispielsweise lediglich 175.000 US-Dollar für drei Filme. Wir können nur hoffen, dass Cate Blanchett bei ihrer Rückkehr zur Hobbit-Trilogie zehn Jahre später mehr Lohn für ihre schauspielerischen Mühen einstrich.

Cate Blanchett ist ab 22. August 2024 in Eli Roths Actioner Borderlands im Kino zu sehen und führt in Kürze außerdem die Alfonso Cuarón-Serie Disclaimer an.



