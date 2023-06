ProSieben sendet das Finale einer der besten Serien der letzten 10 Jahre – und begeht dabei einen großen Fehler

Das Finale eines absoluten Comedy-Highlights läuft bald bei ProSieben. Aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung werden es die wenigsten Fans sehen können.

10 Jahre wanden sich Fans in Lachkrämpfen, jetzt ist es so weit. Nach Netflix endet Brooklyn Nine-Nine auch im TV mit dem Staffel 8-Finale. ProSieben strahlt das Finale allerdings zu einem Zeitpunkt aus, zu dem es viele Fans nicht sehen werden.

Viele Brooklyn Nine-Nine-Fans werden das Finale auf ProSieben verpassen

Seit einiger Zeit laufen immer mittwochs mehrere Episoden der beliebten Comedy-Serie im Mittagsprogramm von ProSieben. Am 21. Juni 2023 werden dort ab 12.50 Uhr die letzten Folgen der achten Staffel ausgestrahlt.

So geht also das urkomische, packende, häufig extrem berührende Abenteuer von Jake Peralta (Andy Samberg) und seiner Kollegen zu Ende – verschachert wie eine zweitklassige Talkshow. Viele arbeitstätige Fans, die das Ende der Comedy-Serie noch nicht auf Netflix gesehen haben, werden so nicht in den Genuss des großen Abschlusses kommen.

Brooklyn Nine-Nine ist bei Fans nicht nur wegen dem wunderbar inszenierten Humor beliebt. Auch politisch zeigte die Serie jede Menge Rückgrat, indem sie etwa mehrere Folgen der Kontroverse um Polizeibrutalität widmete.

