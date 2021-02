Brooklyn Nine-Nine bei Netflix endet: Das ist kein Grund, heulend auf dem Küchenboden zu liegen

Das Ende der fantastischen Comedy-Serie Brooklyn Nine-Nine steht fest. Wie viele Staffeln die Serie, die in Deutschland bei Netflix läuft, noch haben wird, erfahrt ihr hier.

Das Ende von Brooklyn Nine-Nine ist nah. Die fantastische Comedy-Serie erzählt seit sieben Staffeln aus dem skurrilen Alltag eines fiktiven Polizeireviews in New York City. Die Geschichten um Jake Peralta (Andy Samberg) und seine Kolleg*innen gewannen durch ihre stark geschrieben Figuren, den diversen Cast und warmen Witz zahlreiche Fans.

Wie der Sender NBC gestern bekannt gab, wird sich das 99. Revier bald von den Zuschauenden verabschieden. Diesmal für immer. Viele Fans wird das wie ein Schock treffen. Doch das Ende von Brooklyn Nine-Nine ist kein Grund zur Trauer.

Das Ende von Brooklyn Nine-Nine ist bekannt: Die Fakten

Die kommende 8. Staffel von Brooklyn Nine-Nine wird die letzte sein .

. Staffel 8 wird kürzer sein als die anderen und nur 10 Episoden umfassen.

umfassen. Diese letzte Season der Comedy-Serie wird in der Herbst/Winter-Saison 2021/2022 in den USA ausgestrahlt.

Das geht aus einer Pressemitteilung von NBC (via Variety ) hervor. Schon vor der Coronavirus-Pandemie wurde Brooklyn Nine-Nine verlängert, wobei für die nun letzte, 8. Staffel inhaltlich große Veränderungen angekündigt wurden.

Bei Netflix und Co.: Wann kommt Staffel 8 in Deutschland?

In Deutschland sind bisher 7 Seasons der Serie verfügbar. 6 Staffeln streamen bei Netflix in der Flat, die 7. Staffel könnt ihr bei Amazon und anderen Anbietern kaufen.

Staffel 8 von Brooklyn Nine-Nine wird wohl zeitnah zur Ausstrahlung in den USA als VOD-Kauf in Deutschland verfügbar sein, allerdings zunächst nur in der Originalversion mit Untertiteln.

Die letzten beiden Seasons der Serie liefen jeweils im Januar und Februar an, also ist ein Start von Brooklyn Nine-Nine Staffel 8 Anfang 2022 denkbar. Bis zur Netflix-Auswertung in Deutschland wird es dann noch eine ganze Weile dauern.

Brooklyn Nine-Nine: Das Ende nach der 8. Staffel ist ein Schock, aber kein Grund zur Trauer

Die Nachricht vom Ende dürfte für viele überraschend kommen. Doch der kommende Abschied von Jake Peralta, Amy Santiago, Rosa Diaz, Raymond Holt und Co. ist kein Grund, den restlichen Tag in Embryo-Haltung auf dem Küchenboden zu verbringen.

Brooklyn Nine-Nine hat sich in unsere Herzen gelacht

Zugegeben, die Comedy-Serie hat sich nicht zuletzt durch ihre grundlegende Nettigkeit in unsere Herzen geschmeichelt. Ein Besuch im 99. Revier ist wie die Einkehr bei alten Freund*innen, die einem alle Fehler nachsehen. Die Serie ist warm, einladend und kuschelig. Jeder strenge Blick von Holt streichelt die Lachmuskeln.

Gleichzeitig zeichnet sich die Serie durch ihre progressive Besetzung und Gestaltung aus. Sie ist in jeder Hinsicht ein Anker in turbulenten Zeiten. Brauchen wir Brooklyn Nine-Nine in diesen Zeiten nicht dringender denn je?



© Universal Television Holt sagt's, wie es ist

Ein runder Abschluss ist jetzt noch möglich

Wir brauchen Serien wie Brooklyn Nine-Nine dringender denn je. Doch die Comedy-Kreation von Dan Goor und Michael Schur verdient einen vollendeten Abschied. Als die Serie 2018 von FOX gecancelt wurde, gab es eben dies nicht. Die Freude auf die Rückkehr beim neuen Sender NBC war also absolut angemessen.

Drei Jahre später steht der zweite, finale Abschied unter anderen Vorzeichen. Dan Goor und Mike Schur können sich auf das Ende vorbereiten. So erklärt Goor in der Pressemitteilung:

Ich bin NBC und Universal Television so dankbar dafür, dass sie den Figuren und unseren Fans das Ende ermöglichen, dass sie verdienen.

Brooklyn Nine-Nine hat es weiter gebracht, als viele andere Comedy-Serien

Brooklyn Nine-Nine hat es auf 8 Staffeln geschafft - das allein ist bemerkenswert. Für jede langlebige Comedy-Perle wie Friends, Malcolm mittendrin oder Parks and Recreation gibt es Dutzende Serien, die einen frühen Cancel-Tod starben.

Und es gibt zahlreiche Sitcoms, die künstlich in die Länge gezogen wurden, der Quoten zuliebe. Serien, deren frühe Originalität in späten Staffeln nur noch ein fahler Schatten war. Serien wie Seinfeld oder Scrubs, deren Team in späten Staffeln zerbröckelte, bis von der DNA kaum noch etwas übrig blieb.

Schaut euch den Trailer für Staffel 7 der Comedy-Serie an:

Brooklyn Nine-Nine - S07 80s-Style Trailer (English) HD

All dem wird Brooklyn Nine-Nine vermutlich aus dem Weg gehen. Stattdessen stehen den Macher*innen zehn Episoden für einen gebührenden Abschied zur Verfügung. Jake und Amy können in den Sonnenuntergang reiten. Die Autor*innen können sich neuen Projekten widmen.

Andere Serien können auf dem kuschelig diversen Erbe aufbauen, Einflüsse verarbeiten und weiter entwickeln. Uns Fans bleibt eine abgeschlossene Serie, zu der wir in guten und schlechten Zeiten zurückkehren können. Nur weil Brooklyn Nine-Nine endet, werden sich die Türen des 99. Reviers nicht vor uns schließen.

Unser Podcast zu Brooklyn 99 bei Netflix über die großen Änderungen in Staffel 8

Meine Kollegin Andrea Wöger und ich diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, was Brooklyn Nine-Nine zu einer großartigen Serie macht und warum sie sich in der kommenden, 8. Staffel mit den Problemen der US-Polizei auseinandersetzen wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die beliebte Polizei-Comedyserie zeigt uns die Welt aus der Sicht von durch und durch guten Polizistinnen und Polizisten. Die derzeitige Debatte um die US-Polizei macht jedoch klar, dass sich die Serie genau deshalb ändern muss. Das sagen auch die Macher.

Was haltet ihr vom Ende von Brooklyn Nine-Nine nach Staffel 8?