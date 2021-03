ProSieben zeigt die beste Serie der letzten Jahre im TV: Dick anstreichen im Kalender

TV-Sender ProSieben gelingt ein echter Überraschungs-Coup: Der Sender zeigt eine der besten Serien erstmals im Free-TV. Erfahrt hier alles über die Sendetermine und die Besonderheit des Events.

ProSieben hat sich einen dicken Fisch geangelt und sorgt damit für ein Free-TV-Event. Der Sender sichert sich die Ausstrahlungsrechte von Chernobyl, gab er in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Serie über die Tschernobyl-Katastrophe, die sich in den 80ern zutrug, sorgte bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2019 für Begeisterungsstürme.

Serien-Hit Chernobyl bei ProSieben: Das sind die Sendetermine

Diese Termine solltet ihr euch im Kalender ganz dick anstreichen:

Folge 1 und 2: am 12. April um 20.15 Uhr

Folge 3 und 4: am 19. April um 20.15 Uhr

Folge 5 (Finale): am 26. April um 20.15 Uhr

ProSieben rahmt die Ausstrahlung mit einer Dokumentation, die zusätzliche Hintergründe liefert. Jeweils an die 3 Sendetermine schließt ein Teil der eigenproduzierten Reihe an. Die Episoden tragen die Titel:

Tschernobyl - Die Wolke über Deutschland

Tschernobyl - Die wahren Helden

Tschernobyl - Das Geschäft mit der Katastrophe

Bald bei ProSieben: Darum geht es in Chernobyl

Chernobyl - S01 Trailer (Deutsch) HD

Chernobyl ist eine internationale Koproduktion von Sky und HBO, die sich vor dem schockierendem Hintergrund der Nuklearkatastrophe vom April 1986 in der Ukraine abspielt.



Davon ausgehend entspinnt sich eine Geschichte über Lügen und Feigheit, über Mut und Überzeugung. Denn nach dem großen Unheil geht es darum, noch Schlimmeres zu verhindern, und es stellt sich die Frage, wer bereit ist, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um das eines anderen Menschen zu retten.

Außerdem folgt die Handlung der Serie den Ermittlungen, die untersuchen, wie es überhaupt zur Explosion im Atomreaktor des Kernkraftwerks von Tschernobyl kam.



Bewertungen, die jede Skala sprengen: Das macht Chernobyl so gut

Sein Anliegen, eine emotionale wie sachliche und politische Rekonstruktion zu liefern, verfolgt die Serie mit großer Präzision und extremem Nachdruck. So gleitet die Historienserie immer wieder auch ins Horrorgenre ab. Die furchtbaren Umstände lassen nichts anderes zu.

Hier nachlesen: Wie Chernobyl sogar Game of Thrones in den Schatten stellte

Bei Moviepilot gehört Chernobyl zu den am besten bewerten Serien des letzten Jahrzehnts und rangiert mit einem Durchschnittswert von 9.0 lediglich hinter den Giganten Breaking Bad und Game of Thrones. Bei der IMDB liegt Chernobyl mit 9.4 sogar vor GoT und nur knapp hinter Breaking Bad (9.5)

In unserer Liste der 100 besten Serien von 2010 bis 2020 (Platz 100 für Chernobyl) schrieben wir über die besondere Qualität:

Chernobyl erkennt, dass das Grauen von Tschernobyl im Unwissen über die mächtigen Auswirkungen der Katastrophe liegt. Um die darzustellen, genügen nüchterne Bilder.

Wenn die ganze Nachbarschaft im Windkanal mit offenem Mund das Strahlen des brennenden Kernkraftwerks bewundert und den frischen Fallout inhaliert, steckt da mehr Horror drin als später in den grauenhaft zersetzten Körpern.

Jared Harris verkörpert in dem Horror-Drama die unbestechliche Wahrheit, an der die sowjetische Regierung hobelt und feilt, bis sie erträglich ist.

ProSieben, das in den letzten Jahren immer weniger Serien zeigte, gelingt damit also ein echter Coup.

