Queer mit Daniel Craig ist auf unglaubliche Weise mit dem Meisterwerk eines Horror-Genies verwandt – so könnt ihr den Film streamen

Wer Queer mit Daniel Craig im Kino gesehen hat und nicht genug von Skandalautor William S. Burroughs bekommen kann, muss sich im Anschluss einen weiteren Film über ihn auf den Bildschirm holen.

Aktuell ist der ehemalige Bond-Darsteller Daniel Craig in Queer von Luca Guadagnino im Kino zu sehen. Der bewegende Film über einen Mann mittleren Alters, der im Mexiko der 50er ein obsessives Auge auf einen jüngeren Mann wirft, basiert auf der semi-autobiografischen Novelle von Beat-Poet William S. Burroughs. Dessen literarisches Meisterwerk Naked Lunch wurde bereits vor über 30 Jahren mit Teilen seiner Biographie angereichert verfilmt – und das ausgerechnet vom Body-Horror-Meister David Cronenberg.

Nach Queer mit Daniel Craig streamen: In Naked Lunch versinkt der Autor im bizarren Drogenrausch

Naked Lunch spielt ebenfalls in den 50er Jahren und dreht sich ebenfalls um den für Borroughs stehenden Self-Insert-Charakter William Lee (Peter Weller). Als der Kammerjäger bei einer Wilhelm-Tell-Routine im Drogenrausch versehentlich seine Frau Joan (Judy Davis) erschießt, flieht er in die Interzone von Tanger, wo er im Auftrag bizarrer Wesens zum Geheimagenten wird und einer Doppelgängerin seiner Frau begegnet. Seine Homosexualität ist dabei nur Teil seiner Undercover-Identität, versteht sich. Das meint auch seine sprechende Schreibmaschine.

Einen wie Jazz geschriebenen Anit-Roman wie Naked Lunch zu verfilmen, wäre im Grunde unmöglich gewesen. Cronenberg reicherte den auf Halluzinationen, halberinnerten Begegnungen und Rauschzuständen basierenden Text deshalb mit weiteren Werken sowie wahren Begebenheiten aus dem Leben von William S. Burroughs an. Dazu gehört auch der besagte Wilhelm-Tell-Vorfall nach Schiller-Vorbild, bei dem seine Frau Joan Vollmer tatsächlich ums Leben kam. Die Tat, auf die auch der Film Queer am Rande Bezug nimmt, wurde später als Unfall eingestuft.



Der für Body-Horror-Alpträume wie Videodrome, eXistenZ und später Crimes of the Future bekannte Cronenberg adaptierte Naked Lunch auf gewohnt schleimige Weise mit triefenden Literatur-Aliens, wandelbaren Käferkreaturen und einer hypnotisierenden Körperlichkeit, die einen auch ohne Substanzen in einen Rauschzustand versetzen.

Wo kann man Naked Lunch aktuell streamen?

Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play und MagentaTV haben den Film als Leih- und Kauftitel im Angebot. Innerhalb einer Streaming-Flat liegt Naked Lunch bei den Amazon-Kanälen von Arthaus+, Galactic Stream und Moviecult vor.