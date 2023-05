Neu bei Amazon Prime: Einer der besten Sci-Fi-Horror-Filme 2022, der das Publikum anwidern und Panikattacken auslösen sollte

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr ab jetzt David Cronenbergs Crimes of the Future streamen. Damit knüpft er an alte Exzesse an und denkt seinen typischen Stil intelligent weiter.

Alptraum-Bilder und ekelerregender Körper-Horror sind Markenzeichen des berüchtigten Genre-Regisseurs David Cronenberg. Unvergesslich sind seine Werke wie Die Fliege oder Videodrome, in denen der Kanadier neben verstörenden Abgründen auch intelligent über das Verhältnis zwischen Mensch und Technologie nachdenkt.

Mit Crimes of the Future hat sich Cronenberg 2022 mit seinem ersten Spielfilm seit Maps to the Stars von 2014 im Kino zurückgemeldet. Wenn ihr das fantastische Werk, das vor der Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes für Skandal-Furore sorgte, noch nicht gesehen habt, könnt ihr Crimes of the Future ab jetzt im Amazon Prime-Abo streamen. *

Crimes of the Future feiert die Post-Apokalypse mit bizarren Körpern und OP-Sex

In seinem neusten Film zeichnet Cronenberg das Bild einer zerfallenen, postapokalyptischen Zukunft. Hier können Menschen Gefühle wie Schmerz kaum noch empfinden, wobei bei einigen unkontrolliert neue Organe im Körper wachsen.

Die Handlung von Crimes of the Future dreht sich vor allem um Saul Tenser (Viggo Mortensen), der aus diesen überflüssigen Organen eine Art Performance-Kunst-Show mit seiner Partnerin Caprice (Léa Seydoux) entwickelt hat. Bei jeder ihrer Aufführungen werden sie von dem Nationalen Organ-Register beobachtet, während eine mysteriöse Gruppe, die sich von Plastik ernährt, die nächste Stufe des Menschseins einleiten will.

Klingt nach einem puren David Cronenberg-Film, der jedoch längst nicht so schockierend oder provokant ist, wie er vorab gemacht wurde. Vor der Uraufführung beim Filmfestival in Cannes sagte der Regisseur im Interview selbst, er sei sich sicher, Menschen aus dem Publikum würden schon in den ersten fünf Minuten den Saal verlassen.

Hinter dem Skandal steckt ein smarter Sci-Fi-Film über das Leben nach dem Horror

Plötzlich wurde Crimes of the Future zum Skandal-Hype hochgejazzt, der sein Publikum anwidern sollte und Potenzial für Panikattacken hätte. Auch wenn der Sci-Fi-Horror groteske Körper, lustvolle Operationen und bizarre Akte fast schon elegant abbildet, ist es gleichzeitig ein sehr ruhiger, reduzierter Film mit sehr hohem Dialoganteil.

Während es bei Cronenberg schon immer darum ging, abschreckende Verformungen und fremdartige Auswüchse als aufregendes neues Potenzial anzuerkennen, ist Crimes of the Future jetzt ein treffender Post-Körper-Horror-Film.

Weltkino Crimes of the Future

Nach sämtlichen durchgespielten Möglichkeiten der Transformationen denkt der Regisseur jetzt darüber nach, wie inmitten all der Alptraum-Bilder und bizarren Anwandlungen ein neues menschliches Dasein entstehen kann. Ganz am Ende findet Cronenberg dafür ein tröstendes Schlussbild.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.