Ragnarök: Netflix bringt den Teenie-Thor in Staffel 2 zurück

Die fantastische Netflix-Serie Ragnarök vermischt nordische Mythologie und Teenie-Drama. Der Erfolg spricht für sich, denn Netflix hat nun offiziell eine 2. Staffel bestellt.

Ende Januar brachte und Netflix mit Ragnarök den ersten großen Serien-Hype des Jahres. Fans von nordischer Mythologie, insbesondere von Thor und Loki konnten in dem kurzweiligen Netflix Original aus Norwegen mitraten und mitfiebern, welche der jungen Figuren von göttlicher Abstammung sein könnten.

Die 1. Staffel der Mysterserie endete mit einem gemeinen Cliffhanger, der uns mit Spannung auf eine Fortsetzung warten lässt. Für alle Ragnarök-Fans gibt es nun großartige Neuigkeiten: Netflix hat eine 2. Staffel offiziell bestellt.

Ragnarök: Wann startet die 2. Staffel auf Netflix?

Auf Twitter gab Netflix bekannt, dass eine 2. Staffel von Ragnarök kommen wird:

Noch gibt es keine Informationen zum exakten Startdatum. Es ist aber davon auszugenen, dass Ragnarök Staffel 2 im Frühjahr 2021 auf Netflix erwarten. Diese wird dann voraussichtlich erneut 6 Episoden umfassen.

Ragnarök: Wie geht es mit Thor und Co. in Staffel 2 weiter?

Achtung, Spoiler: Am Ende der 1. Staffel konnte der Schüler Magne (David Stakston) der Polizei Beweise liefern, dass der mächtige Konzern der Jutuls das Grundwasser mit chemischen Abfällen verschmutzen. So wird der Kampf zwischen dem Gott Thor und den Riesen der nordischen Mythologie in Midgard ausgetragen.

Es kommt schließlich zum Showdown zwischen Magne und dem Riesen Vidar Jutul (Gísli Örn Garðarsson), bei dem Magne bzw. Thor mächtige Blitze beschwört. Thor überlebt. Vidars Schicksal ist ungewiss.

In Netflix' Tweet zu Staffel 2 ist der junge Riese Fjor (Herman Tømmeraas) als einziger Charaktere zu sehen. Hinter ihm sehen wir den Schatten von Magne, der Thors Hammer in der Hand hält. Es bleibt abzuwarten, ob sich Fjor endgültig dem Kampf gegen die Klimakatastrophe und damit auch gegen seine Riesen-Familie anschließt

Nach Thor - wenn er es denn wirklich war - wird uns die 2. Staffel noch weitere Götter der nordischen Mythologie offenbaren, die sich gegen die Jutuls zur Wehr setzen müssen und so der Klimakatastrophe in Edda Einhalt gebieten. Dabei wird sich auch Magnes Bruder Laurits (Jonas Strand Gravli) eine wichtige Rolle spielen, der eine Reinkarnation Lokis sein könnte.



Freut ihr euch auf die 2. Staffel von Ragnarök?