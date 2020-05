Rambo-Ersatz auf Netflix: Bald verschwinden 3 Actionfilme mit Sylvester Stallone

The Expendables 1-3 ist nur noch kurz bei Netflix zum Streamen. Mit der Trilogie belebt Sylvester Stallone das kernige Actionkino der 80er mit alten und neuen Helden wieder.

Selbst im hohen Alter denkt Sylvester Stallone nicht daran, das Actionstar-Zepter abzulegen. Beliebte Reihen wie das Rocky- und Rambo-Franchise setzte der Schauspieler in den letzten Jahren mit Filmen wie Creed, Creed 2, John Rambo und Rambo: Last Blood immer noch fort.

Eine Art Herzensprojekt verwirklichte Stallone ab 2010 außerdem mit der Expendables-Reihe. In bisher 3 Filmen brachte er das altmodische Actionkino der 80er zurück und versammelte alte Action-Ikonen wie Mickey Rourke, Jet Li, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis genauso um sich wie jüngere Genre-Stars wie Jason Statham und Scott Adkins.

Wer alle drei Filme bei Netflix nachholen oder nochmal schauen will, sollte sich beeilen: Nur noch bis zum 10. Mai 2020 gibt es The Expendables 1-3 bei dem Streamingdienst.

Darum geht es in The Expendables 1-3

In The Expendables spielt Sylvester Stallone zum ersten Mal die Rolle des Profisöldners Barney Ross, der ein Team verschieden spezialisierter Kämpfer um sich schart. Im ersten Teil der Trilogie wird die Truppe auf eine Mission geschickt, bei der sie die kleine Insel Vilena von der dortigen Militärdiktatur befreien sollen. Ein Himmelfahrtskommando, auf dem sich die brachialen Söldner aber nicht so leicht geschlagen geben.

Der Trailer zu The Expendables

'The Expendables' Trailer HD

In The Expendables 2 tappen die Söldner bei einem vermeintlich leichten Einsatz in eine verheerende Falle von Bösewicht Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme). Nachdem die Truppe einen ihrer Männer verloren hat, setzen sie zum Vergeltungsschlag gegen Vilain an und begeben sich tief in feindliches Territorium. Neue Unterstützung erhält das Team diesmal von Booker (Chuck Norris), wobei Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis in ihren Rollen aus dem Vorgänger deutlich länger mitmischen.



Der Trailer zu The Expendables 2

The Expendables 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mel Gibson spielt in The Expendables 3 den gnadenlosen Waffenhändler Conrad Stonebanks, der die Söldnertruppe der Entbehrlichen vor eine neue Herausforderung stellt. Vor langer Zeit hat Stonebanks die Expendables mit Barney Ross gegründet, was die Mission zur persönlichen Angelegenheit macht. Um den Waffenhändler zu bezwingen, müssen sie dessen Hotelkomplex in Osteuropa stürmen, wo sich Stonebanks verschanzt hat.

Der Trailer zu The Expendables 3

The Expendables 3 - Trailer (Deutsch) HD

The Expendables 1-3 weiterhin im Stream

Wer bei Netflix nicht schnell genug ist und auch ein Amazon Prime-Abo hat, kann sich die Expendables-Filme dort weiterhin anschauen. Bei dem Streamingdienst gibt es aktuell noch ohne zeitliche Begrenzung The Expendables 1-3 zum Streamen. Im Gegensatz zu Netflix bietet Amazon den ersten Teil von The Expendables sogar im Director's Cut an.

