Reacher-Star Alan Ritchson wäre fast Thor geworden, aber er war zu überheblich: "Niemanden interessiert die Schauspielerei"

Neben Chris Hemsworth war Reacher-Darsteller Alan Ritchson damals unter den Favoriten für die Thor-Rolle. Der Star nahm den Casting-Prozess aber nicht ernst und bekam dafür die Quittung.

Als hünenhafter Ex-Söldner begeistert Alan Ritchson aktuell in Amazons Reacher-Serie. Fast wäre die Karriere des Muskelprotzes aber ganz anders verlaufen. Wie er jetzt verriet, war er damals in der engen Auswahl für die Thor-Rolle im Marvel Cinematic Universe (MCU). Seine eitle Art beim Casting-Prozess kostete ihm aber den Superhelden-Job.

Reacher-Star Alan Ritchson dachte, Schauspielen wäre für Marvel-Rolle nicht nötig

Im Interview mit Men's Health sprach der Schauspieler darüber, dass er das Vorsprechen für die Marvel-Rolle damals nicht ernst nahm:

Ich dachte: 'Sie werden mir die Rolle zuwerfen, wenn ich wie der Typ aussehe; niemanden interessiert wirklich die Schauspielerei.‘

Ganz so einfach war es dann doch nicht und so bekam Ritchsons Team von Marvel Studios die Rückmeldung, dass der Superhelden-Part nicht an den Star gehen würde. Stattdessen wurde Chris Hemsworth für den stählernen Donnergott besetzt.

Ritchson war von der Absage so frustriert, dass er sich Unterstützung von einem Schauspiel-Coach holte und Unterricht nahm. Heutzutage muss sich der Star nicht mehr über fehlende Rollen beschweren. Nach der Premiere der 1. Staffel Reacher war er ein gefragter Mann, wie er gegenüber Men's Health beschreibt. Damals bekam er auf einen Schlag ungefähr 50 Rollenangebote.

Wann kommt die 3. Staffel Reacher zu Amazon Prime?

Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen des Action-Hits laufen schon. Die 3. Staffel Reacher könnte also noch bis Ende 2024 erscheinen. Möglich ist auch ein Start Anfang 2025.

