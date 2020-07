Rennt Wonder Woman auf dem neuen Bild wirklich oder tut Gal Gadot nur so?

An dem neuen Wonder Woman 2-Bild ist irgendwas komisch. Die DC-Heldin sieht aus wie eine Actionfigur, der eine Laufpose verpasst wurde. Rennt Gal Gadot etwa gar nicht wirklich?

Promo-Bilder, die im Vorfeld von Blockbustern veröffentlicht werden, sind normalerweise ziemlich langweilig. In der Regel stehen einige wichtige Figuren des Films in der Gegend rum, es geht meistens nur um eine ungefähre Ahnung von der Aufmachung der Produktion und der Figuren, zum Beispiel die Kostüme der Superhelden.

An diesem Wonder Woman Bild ist irgendwas falsch

Bei Wonder Woman 1984 ist das etwas anders. Wonder Woman 1 ist ein Film mit rasanten Actionszenen, in einer atemlosen Sequenz löst Diana Prince den Stellungskrieg in Belgien auf.

Auf den Promo-Stills zur Fortsetzung ist Gal Gadot deshalb immer irgendwie in Bewegung. Aber irgendwas scheint an den Aufnahmen nicht zu stimmen. Schaut euch nur dieses neue Bild an, auf dem Gal Gadot irgendwo hin muss. Sie rennt deshalb sehr schnell - zumindest tut sie so.

Der gestoppte Bewegungsablauf wirkt unecht, Wonder Woman kommt fast rüber wie eine Wachs- oder Actionfigur. Wenn wir näher ranzoomen, erkennen wir recht schnell, dass es sich um die echte Gal Gadot handelt. Aber eine gewisse Steifheit vermittelt ihre Haltung immer noch.

© Warner Gal Gadot als Wonder Woman

Ich bin mir sicher, ich weiß woran das liegt: Gal Gadot läuft auf dem Bild überhaupt nicht. Sie tut nur so und gibt sich große Mühe dabei. Wenn ich bei Scharade das Wort "Laufen" mit meinem Körper abbilden müsste, würde ich mich jedenfalls genauso verkrümmen, in einer Art eingefrorener Sprinter-Pose (wie Jim Carrey in Die Maske ), mit der ich wie eine Statue oder eben eine Action-Figur aussehe, bei der man ausgewählte Gliedmaßen verschieben kann.

Noch ein witziges Bild: Wonder Woman stellt die DC-Welt auf den Kopf

Auf diesem Bild rennt Gal Gadot wirklich

Gerade im Vergleich mit anderen Promobildern fällt das auf. Diese Aufnahme etwa gehört vermutlich zur selben Szene wie der Schnappschuss oben. Die ganze Gadot-Erscheinung wirkt hier aber rasanter, dynamischer, aktiver. Das liegt an verschiedenen Details.

Ihre Haare verwehen hier zum Beispiel im Gegenwind und der Lendenschurz flieht nach oben wie ein Segel: Gadot läuft wirklich. (Allerdings hat sie auf dem einen Bild das Lasso der Wahrheit dabei und auf dem anderen nicht.)

© Warner Gal Gadot als Wonder Woman

Wenn Gal Gadot auf dem Bild tatsächlich in dieser Laufpose ausharrte, bis die Aufnahme im Kasten ist, tut sie mir etwas leid. Die Anstrengung, die das über einen längeren Zeitraum kostet, kann ich mir nur vorstellen.

Derzeit ist der Kinostart von Wonder Woman 2 auf den 1. Oktober 2020 angesetzt.

