Wonder Woman 2: Gal Gadot stellt auf neuem Bild die DC-Welt auf den Kopf

Wonder Woman 1984 kündigt sich mit einem neuen Bild an. Auf dem tobt sich die von Gal Gadot verkörperte Superheldin in den 80er Jahren aus und stellt die DC-Welt den Kopf stellt.

Nachdem Joker gerade erst bei den Golden Globes abgeräumt hat, erwarten uns dieses zwei neue DC-Verfilmungen. Zuerst wäre das Harley Quinn-Spin-off Birds of Prey mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Und dann kommt Wonder Woman 1984, erneut inszeniert von Patty Jenkins und mit Gal Gadot als Diana Prince.

Wonder Woman 1984: Neues Bild mit Gal Gadot

Die Vorfreude ist groß, immerhin gehört Wonder Woman zu den besten Filmen, die wir in den vergangenen Jahren aus dem DC-Universum auf der großen Leinwand erleben durften. Ein neues Bild, das uns via Fandango erreicht, steigert die Vorfreude zusätzlich und bietet außerdem geradezu unendliches Meme-Potential.

Auf dem neuen Bild stellt Diana Prince aka Wonder Woman die DC-Welt auf den Kopf - oder zumindest die eines ihrer Gegenspieler. Wir können die GIF-Version dieses Moments gar nicht erwarten. Allein die "Pssst!"-Geste mitsamt dem schelmischen Lächeln dürfte am Endes des Kinojahres in jedem Best-of-Video zitiert werden.

#WonderWoman1984 is here to shakedown the 2020 box office in this #WW84 exclusive image... June 5! pic.twitter.com/hnIfCnAzxP — Fandango (@Fandango) January 2, 2020

Abseits davon erwartet uns in Wonder Woman 1984 einige spannende Ereignisse. Dazu gehört etwa die rätselhafte Rückkehr von Steve Trevor (Chris Pine), der eigentlich im vorherigen Film das Zeitliche segnete. Auch der von Pedro Pascal verkörperte Bösewicht Maxwell Lord wird die 1980er Jahre mit seinen Machenschaften ordentlich aufrütteln.

Wonder Woman 1984: Alle Infos zur DC-Fortsetzung mit Gal Gadot

Und dann wäre da noch Kristen Wiig als Barbara Ann Minerva. In den Comics verwandelt sich die Figur in die fiese Cheetah, die sich Wonder Woman anfangs freundschaftlich nähert, ehe sie zu einer ihrer größten Feindinnen avanciert. Wir dürfen gespannt sein, wie Patty Jenkins diese Storyline adaptiert und mit welchem Twist Wonder Woman 1984 am entscheidenden Punkt aufwartet.

Wonder Woman 1984 startet am 4. Juni 2020 in den deutschen Kinos.

Was erwartet ihr euch von Wonder Woman 1984?