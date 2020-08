Wonder Woman 1984: Gal Gadots Gegnerin ist ein Spitzenraubtier

Gegen wen kämpft Wonder Woman in der Fortsetzung 1984? Zwei Schurken stellen sich ihr gegenüber. Ein neuer Clip wirft einen genaueren Blick auf Cheetah.

Aus ihrer Schurkin macht Wonder Woman 1984 noch immer ein großes Geheimnis. Kristen Wiig spielt Barbara Minerva, die sich wahrscheinlich in eine freie Interpretation von Cheetah verwandelt. So richtig klar ist das alles nicht. Ein neuer Clip zeigt den Moment exakt vor der Verwandlung.

Die unklare Schurkensituation in Wonder Woman 2

Der lange Trailer zu Wonder Woman 1984 vernebelt die Umstände bewusst. Barbara Minerva taucht auf in den knapp zweieinhalb Minuten, sie wird aber eher als scheue neue Freundin von Diana eingeführt. Pedro Pascals Auftritt als schmieriger Geschäftsmann Maxwell Lord, den Regisseurin Patty Jenkins bereits als Schurken bestätigte, ist dominanter.

Wie Barbara Minerva als Cheetah da reinpasst, ist schwer zu sagen. Es existiert bereits ein Bild, in dem Diana sie mit dem Lasso der Wahrheit umschlingt. Zwei neue Clips deuten nun die Entwicklung von Barbara zu Cheetah an.

Wonder Woman Clip 1: Barbara, was hast du getan?

Den Ausschnitt mit WonWoms goldener Adlerrüstung kennen wir schon aus dem Trailer, hier allerdings sind die Bilder unterlegt mit den unheilverkündenden Worten Dianas "Barbara, was hast du getan?"



Wonder Woman 1984 - Clip 1

Wonder Woman Clip 2: Ich werde ein Spitzenprädator

Anschließend kriegen wir etwas Kontext zu der anscheinend furchtbaren Tat. Wir sehen Kristen Wiigs Barbara entschlossenen Schrittes die Party aus dem Trailer verlassen. Aus dem Off ihre Gedanken: "Ich will nicht sein, wie jede andere. Ich will ein Spitzenprädator sein."

Wonder Woman 1984 - Clip 2

Zwischen dem ersten und dem zweiten Clip geht wahrscheinlich die Verwandlung von Barbara zu Cheetah vonstatten - zu einem Spitzenprädator oder auch Gipfelräuber. Dieser Begriff stammt aus der Tierforschung und meint im Grunde solche Jäger, die in der Nahrungspyramide ganz oben stehen. Dazu gehören auch Cheetahs also Geparden.

Wonder Womans Gegner: Ist Cheetah wirklich böse?

Diana scheint sich ernsthaft um Barbara zu sorgen und will sie offenbar vor einer schrecklichen Entscheidung bewahren - das passt auch zu dem Bild oben. Barbaras Figur erinnert (nicht nur wegen dem Katzenbezug) an Michelle Pfeiffers Catwoman in Batmans Rückkehr. Die Sekretärin Selina Kyle lehnt sich gegen Autoritäten auf, die sie unterdrücken. Aus der scheuen Büroangestellten wird nach einem Unfall die laszive und selbstbewusste Catwoman.

Auch Barbara wirkt im Trailer unsicher und schüchtern. Womöglich erleben wir im Laufe der Handlung einen Twist, in dem Wonder Woman Cheetah (zurück) auf ihre Seite holt und sie wenden sich mit vereinten Kräften gegen den wahren Schurken, Maxwell Lord, was wiederum an den letzten DC-Film Birds of Prey erinnert.

Wonder Woman 2 soll am 1. Oktober 2020 starten.

