Resident Evil-Ersatz: Endlich steht das Monster Hunter-Schicksal fest

Nach den Resident Evil-Filmen bringen Milla Jovovich und Paul W.S. Anderson die Videospielreihe Monster Hunter ins Kino. Jetzt herrscht wieder Klarheit über den Start.

Im Grunde existiert momentan kaum noch ein Kinostart, der in den letzten Wochen und Monaten nicht komplett verschoben oder zumindest minimal angepasst wurde. Die Corona-Pandemie hat das sorgfältige geplante Kinojahr ziemlich durcheinandergebracht. Nun ist auch das Schicksal des Action-Blockbusters Monster Hunter geklärt.

Ursprünglich sollte die Videospielverfilmung von Paul W.S. Anderson mit Milla Jovovich in der Hauptrolle im September in die Kinos kommen. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen wurde dieser Start jedoch angezweifelt und nun haben wir die Gewissheit: Auch Monster Hunter erobert die große Leinwand erst nächstes Jahr im Frühling. Das berichtet Deadline .

Resident Evil-Ersatz mit Milla Jovovich verschoben

In den USA steht sogar schon ein konkretes Datum fest: Am 23. April 2021 wird der Start von Monster Hunter nachgeholt. Es ist davon auszugehen, dass der deutsche Verleih den Film in einem ähnlichen Zeitraum in die Kinos bringt. Ausgehend von den ersten Bildern scheinen Milla Jovovich und Paul W.S. Anderson mit Monster Hunter direkt an ihre Resident Evil-Arbeit anzuknüpfen.

In der Monster Hunter-Verfilmung schlüpft Milla Jovovich in die Rolle von Captain Natalie Artemis, die ein Militärteam der Vereinten Nationen anführt. Durch ein mysteriöses Portal gelangt die Gruppe in eine fremden Welt, wo sogenannte Hunters gegen riesige Monster kämpfen. Fortan dreht sich alles darum, zu verhindern, dass diese Ungeheuer durch das Portal ihren Weg auf die Erde finden.

Neben Milla Jovovich, die sich bereits im Zuge der sechs Resident Evil-Filme als perfekte Actionheldin behaupten konnte, dürfen wir uns auch auf einen Auftritt von Tony Jaa freuen, der ebenfalls einiges an Erfahrung im Actionfach mit sich bringt. Darüber hinaus setzt sich der Cast von Monster Hunter aus T.I., Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung und Ron Perlman zusammen.

