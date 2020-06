Resident Evil-Ersatz: Milla Jovovich im Kampf auf neuem Monster Hunter-Bild

Mit Monster Hunter wagen sich Paul W. S. Anderson und Milla Jovovich erneut an eine Videospiel-Verfilmung. Nun gibt es eine neues Bild mit der Hauptdarstellerin.

Monster Hunter ist der nächste Film mit Milla Jovovich und einiges deutet darauf hin, dass wir mit damit einen Resident Evil-Fix bekommen. Auch hier nämlich handelt es sich um eine Videospiel-Verfilmung und Paul W.S. Anderson führt Regie, während sich seine Ehefrau Jovovich vor der Kamera (fast) alleine durchschlagen muss.



Der Fantasy-Film soll im kommenden Herbst in den deutschen Kinos starten, bislang warten wir allerdings noch auf einen Trailer. Immerhin gibt es nun ein neues Bild, das die Hauptdarstellerin auf Twitter postete.

Seht Milla Jovovich in Monster Hunter

In Monster Hunter bekommt es Milla Jovovich mit - wie der Titel schon andeutet - riesigen Monstern zu tun, hat dafür aber auch eine überdimensional große Waffe an der Hand. Davon wiederum ist auf dem neuen Foto nichts zu sehen, vielmehr befindet sich ihr Film-Charakter Artemis offenbar gerade in der Defensivhaltung:

Jovovich verkörpert in Monster Hunter eine unerschütterliche Soldatin, die mitsamt ihrer Truppe von unserer in eine neue Welt transportiert wird. Dort lauern gewaltige Gegner mit unglaublichen Mächten, ein harter Überlebenskampf ist unvermeidlich. So muss sich Artemis mit einem mysteriösen Mann zusammentun, der einen Weg gefunden hat, zurückzuschlagen.

Neben dem personifizierten Aushängeschild der Resident Evil-Filme stand für Monster Hunter auch Tony Jaa vor der Kamera, dem die andere Hauptrolle zufällt. Ihn kennen wir unter anderem aus der Kampf-Reihe Ong bak und wie Jovovich ist er in der kommenden Videospiel-Adaption eindrucksvoll bewaffnet - dies bestätigten schon die Figuren-Poster zu Monster Hunter.

Zwar legen die bisherigen Bilder bzw. Poster zu Monster Hunter nahe, dass der Film überwiegend in der Wüste spielt, doch Regisseur Anderson versicherte bereits, dass wir auch "gruselige Höhlen" zu sehen bekommen, womit eine ordentliche Portion Horror garantiert sein dürfte.

Monster Hunter startet am 3. September 2020 in den deutschen Kinos.

Freut ihr euch auf Monster Hunter?