Resident Evil-Horror: Der Hass der Fans auf die neue Hauptdarstellerin ist komplett dämlich

Kaya Scodelario führt als Claire Redfield den neuen Resident Evil-Film an. Auf die ersten Bilder folgte eine Welle an Hass und Enttäuschung. Die hat sie auf keinen Fall verdient.

In weniger als zwei Wochen startet Resident Evil: Welcome to Raccoon City in den Kinos. Im Gegensatz zu den bisherigen Realverfilmungen der Videospielreihe, die sich um Milla Jovovichs Actionheldin Alice drehten, wählt das Reboot eine andere Hauptfigur. Der neue Film stellt uns Claire Redfield als Protagonistin vor. Verkörpert wird sie von der aus den Maze Runner-Filmen bekannten Schauspielerin Kaya Scodelario.

Claire Redfield ist ist im Resident Evil-Universum keine unbekannte Figur. Obwohl sie in den bisherigen Live-Action-Adaptionen nicht auftaucht, spielt sie in der Vorlage eine wichtige Rolle. Ihr Auftritt in Welcome to Raccoon City löst ein eindeutiges Versprechen ein: Der neue Resident Evil-Film wird sich wieder näher an der Vorlage orientieren. Über die ersten Bilder waren einige Fans jedoch gar nicht glücklich.

Kaya Scodelario passt perfekt ins Resident Evil-Universum

Alles sieht zu sehr nach einem billigen Cosplay aus und dann wird noch nicht einmal auf die Details geachtet, so der Vorwurf. Im Gegensatz zu der Claire aus den Videospielen trägt Scodelario ihre Haare offen – im Grunde ist es völlig bizarr, dass dieser Umstand zu Hassreaktionen im Netz führt. Viel wichtiger ist, dass die Schauspielerin den Geist der Figur atmet, wie Regisseur Johannes Roberts seine Herangehensweise erklärt.

Hier könnt ihr den verstörenden Resident Evil-Trailer schauen:

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Trailer 2 (Deutsch) HD

In dieser Hinsicht könnte Claire Redfield kaum besser besetzt sein. Wir reden hier von einer Figur, die sich ihren Weg durch das düsteren Labyrinth von Raccoon City bahnt. Der T-Virus hat albtraumhafte Kreaturen geschaffen, die hinter jeder Ecke lauern und nichts als Tod und Verderben kennen. Um dieses Labyrinth zu überleben, braucht es eine Kämpferin – und diesen Figurentyp hat Scodelario in Crawl perfektioniert.

In dem Survival-Horror lernen wir sie als Hochleistungsschwimmerin Haley Keller kennen, die einem Hurrikan der Kategorie 5 trotzt und sich einer Armada an hungrigen Alligatoren stellt, um ihren Vater zu retten. Crawl ist pures Spannungskino angereichert mit Tierhorror und der Faszination für den Überlebenskampf in einer ausweglosen Situation – also fast wie ein Spaziergang durch Raccoon City.

Kaya Scodelarios perfekte Vorbereitung für Resident Evil

Crawl ist dicht inszeniert und wartet mit einigen nervenaufreibenden Momenten auf. Ohne Scodelarios starke Präsenz würde der Film allerdings nicht funktionieren. Trainiert hat sie dafür in der Maze Runner-Trilogie, in der es ums Überleben in einer Dystopie geht. Ihr großer Nachteil war damals, dass Jennifer Lawrence mit Katniss Everdeen zur gleichen Zeit eine sehr ähnliche, aber deutlich markantere Kinoheldin spielte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crawl mit Kaya Scodelario schauen:

Crawl - Trailer (Deutsch) HD

In Crawl gehört ihr die Bühne allein. Nicht einmal die kriechenden Monster stehlen Scodelario die Show. Aus der stoischen, in sich zurückgezogenen Haley Keller schafft sie eine Figur, bei der wir genau den Moment miterleben können, in dem sie über sich hinauswächst, um dem sicheren Tod zu entkommen. Sie schreit uns nie Actionheldin ins Gesicht, gibt uns aber trotzdem genügend Gründe, warum wir ihr folgen sollen.

Gerade bei der Besetzung einer ikonischen Figur wie Claire Redfield ist das spannend, denn Scodelario verspricht eben nicht nur eine Hülle auszufüllen, sondern diese Hülle mit etwas Greifbaren, womöglich sogar etwas Widerspenstigen zu füllen. Wenn Scodelario in Resident Evil: Welcome to Raccoon City ihr intensives, mitreißendes Spiel aus Craw mitbringt, wird am Ende keiner mehr über ihre Haare nachdenken.

Resident Evil: Welcome to Raccon City startet am 25. November 2021 im Kino.

