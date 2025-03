Richard Gere wurde zum Obdachlosen und ging die Straße entlang, ohne dass ihn jemand erkannte: "Niemand sah mir in die Augen"

Vor über zehn Jahren spielte Richard Gere für eine Filmrolle einen Mann, der in die Obdachlosigkeit gerät. Für den Dreh bekam er selbst zu spüren, wie sich das anfühlt.

In den letzten 15 Jahren ist Schauspielstar Richard Gere praktisch gar nicht mehr in großen Hollywood-Blockbustern zu sehen gewesen. Der Darsteller spielt mittlerweile lieber Rollen in kleineren Filmen oder Independent-Produktionen.

Dazu zählt auch das Drama Time Out of Mind von 2014, in dem Gere einen Mann spielt, der auf den Straßen New Yorks obdachlos ist. Für den Dreh hat der Star viel Recherche betrieben und selbst erlebt, wie sich das Leben als Obdachloser anfühlt.

Richard Gere hat Folgen der Obdachlosigkeit bei Filmdreh selbst zu spüren bekommen

In dem Film von Regisseur Oren Moverman spielt Gere die Hauptfigur George, der in New York ohne Wohnung auf der Straße landet und von Tag zu Tag überleben muss. Während er sich mit dem ehemaligen Jazz-Musiker Dixon (Ben Vereen) anfreundet, will er langsam wieder Kontakt zu seiner jahrelang entfremdeten Tochter Maggie (Jena Malone) suchen.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Time Out of Mind mit Richard Gere:

Time out of Mind - Trailer (Deutsch)

Laut Big Issue hat Gere der Obdachlosenzeitung One Step Away ein Interview gegeben, in dem er von seiner Erfahrung beim Dreh zu Time Out of Mind erzählt hat:

Ich war in New York unsichtbar. Weil ich diese Figur war, entschieden die Leute schon nach zwei Blocks, dass ich obdachlos war, und schauten nicht weiter. Niemand sah mir in die Augen. Das war verwirrend und tiefgreifend.

Da viele Szenen mit Gere als George auf den Straßen New Yorks mit kleiner Crew und unbemerkt gefilmt wurden, sammelte der Star viele prägende Erfahrungen:

Wenn Richard Gere, der Geld und Ruhm hat – und in dieser Situation denken alle gut über mich – wenn ich an einer Straßenecke stehe und wie Müll behandelt werden kann? Das ist eine tiefgreifende Lektion für mich persönlich, aber für ein Publikum sollte es das auch sein. Es hat meine Sicht auf mich selbst und das soziale Gefüge um mich herum radikal verändert.

Wo und wie kann man Time Out of Mind schauen?

Wenn ihr den Film mit Richard Gere noch nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, braucht ihr nur ein Amazon Prime-Abo. Hier streamt der Streifen aktuell in der Flat. Ansonsten steht Time Out of Mind bei den üblichen VoD-Anbietern zum Kaufen oder Leihen zur Verfügung.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch bei unserer internationalen Schwesternseite SensaCine erschienen.