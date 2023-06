Fantasy, Horror und 2 deutsche Geniestreiche: Die 15 besten Filme zum Halbjahr 2023 im Ranking

Was sind die bisher besten Filme des Jahres 2023? Schwere Entscheidung, neben riesigen Blockbustern à la Marvel gab es schon jetzt viel zu viel Großartiges. Die Moviepilot-Redaktion hat ihre Top 15 gewählt.

Sechs Monate voller Kino- und Streaming-Filme liegen bereits hinter uns. Das nehmen wir zum Anlass, wie letztes Jahr die besten Filme des ersten Halbjahres 2023 zu wählen. Denn nach den besten Filmen 2022 gibt es auch dieses Jahr schon wieder viele grandiose Filme, die unbedingt auf eure Watchlists gehören – darunter Action- und Marvel-Blockbuster, aber auch von uns gefeierte Geheimtipps.

Die 15 bisher besten Filme 2023: So ist die Liste zustande gekommen

Es durften nur Spielfilme gewählt werden, die zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 30. Juni 2023 einen Kino-, VOD-, TV- oder Heimkino-Start in Deutschland hatten.

Jedes Redaktionsmitglied hat eine Top-10-Liste abgegeben. Für jede Platzierung gab es eine feste Punktzahl (Platz 1 ist 10 Punkte wert, Platz 10 nur einen Punkt). Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und die 15 Filme mit den meisten Punkten insgesamt haben es auf diese Liste geschafft.



Bei der Auswertung der Gesamtliste zählten bei gleicher Punktzahl zuerst, wie viele Personen den Film in ihrer Liste genannt haben. Wenn auch die Anzahl gleich ist, zählt, ob der Film es bei jemandem auf Platz 1 geschafft hat.

Die besten Filme 2023, Platz 15: Air

In Air - Der große Wurf erzählt uns Ben Affleck als Regisseur und gefeierter Darsteller sehr unterhaltsam von der Entstehung eines Schuhs. Genaugenommen: des Air Jordan. Wenn Nike-Vertreter Sonny Vaccaro (Matt Damon) sich 1984 auf die Idee verlegt, die strauchelnde Schuhmarke durch die Anwerbung von Basketball-Star Michael Jordan zu retten, ist das die Art von Kino, die selten geworden ist. Als mittelgroßer Film ohne Franchise-Anbindung, aber voller Stars, findet Air den richtigen Ton, um Geschichte auf vergnüglichste Weise erfahrbar zu machen.



13 Punkte, 2 Nennungen

im Stream bei Amazon Prime

Die besten Filme 2023, Platz 14: Saint Omer

Im französischen Drama Saint Omer berichtet die Journalistin Rama (Kayije Kagame) von einem Gerichtsprozess, in dem eine Studentin Laurence (Guslagie Malanda) beschuldigt wird, ihr Baby getötet zu haben. Für Rama wird der Fall auch zur psychologischen Herausforderung, denn sie ist selbst schwanger und der Fall bei weitem nicht so eindeutig, wie zuerst gedacht. Saint Omer von Regisseurin Alice Diop ist harter Tobak und ergreifendes Charakter-Kino, das keine großen Effekte braucht, um Eindruck zu hinterlassen. Diesen Film tragen wir auch nach seinem Ende noch lange in uns.



15 Punkte, 2 Nennungen

bald zum Leihen/Kaufen * im Stream und ab 8. September 2023 als DVD

Die besten Filme 2023, Platz 13: Pearl

Mit Pearl liefert Ti West als Prequel zu X ein Märchen voller Blutfontänen ab, das Horror-Liebe zelebriert. Eine junge Frau aus Texas wünscht sich im Jahr 1918, ihr ereignisloses Landleben gegen das eines Filmstars einzutauschen. Mal träumerisch mit Der Zauberer von Oz-Anspielungen, dann wieder als psychotische Charakterstudie festigt Mia Goth hier ihren Status als düstere Genre-Ikone und lässt uns gespannt auf den Trilogie-Abschluss MaXXXine warten.



15 Punkte, 2 Nennungen, 1x Platz 1



aktuell nur im Kino

Die besten Filme 2023, Platz 12: Babylon

Babylon ist Ekstase in Filmform: Zwischen alternden Filmstars (Brad Pitt) und aufsteigenden Sternchen (Margot Robbie) zeigt Damien Chazelle die Hollywood-Traumfabrik in den 1920er Jahren am geschichtsträchtigen Übergang zwischen Stumm- und Tonfilm. Im Kino spaltete dieses überbordende Bilderfest die Gemüter und floppte ohne viel Publikum. Uns begeistert der Taumel aus Leinwandträumen und Drogenrausch trotzdem, bei dem aus jeder Einstellung die Liebe für Bewegtbild trieft.

15 Punkte, 3 Nennungen

zum Leihen/Kaufen * im Stream und als DVD/Blu-ray

Die besten Filme 2023, Platz 11: Scream VI

Nachdem letztes Jahr Scream 5 das beliebte Meta-Horror-Franchise erfolgreich wiederbelebt hatte, legt die Reihe dieses Jahr mit Scream VI schnellstmöglich nach. Teil 6 bricht Horror-Regeln und führt den maskierten Ghostface-Killer erstmals aus Woodsboro in die Großstadt New York, wo der Film in ein blutiges, wendungsreiches Finale gipfelt. Die Kirsche auf der Horror-Sahnetorte: Wednesday-Star Jenna Ortega ist auch dabei.

17 Punkte, 2 Nennungen

zum Leihen/Kaufen * im Stream und ab 13. Juli 2023 als DVD/Blu-ray

Die besten Filme 2023, Platz 10: The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin führt nicht nur das ikonische Film-Duo Colin Farrell und Brendan Gleeson nach 14 Jahren wieder zusammen. Der Film von Martin McDonagh besticht auch als bissige Charakterstudie mit Twists und schwarzem Humor. Denn als auf einer kleinen irischen Insel ein Mann seinem bislang engsten Kumpel die Freundschaft aufkündigt, eskaliert die Situation und verändert zunehmend die Dynamik der Inselgemeinschaft.



Die besten Filme 2023, Platz 9: Passagiere der Nacht

Passagiere der Nacht entpuppt sich als Highlight aus Frankreich: Wenn die von ihrem Ehemann verlassene Élisabeth (Charlotte Gainsbourg) ihren neuen Job bei einer nächtlichen Radiosendung antritt, entfaltet sich ein zartes Familiendrama voll 80er-Nostalgie, Sehnsucht und Alltags-Dramatik. Ein echter Geheimtipp von Regisseur Mikhaël Hers.



20 Punkte, 3 Nennungen, 1x Platz 1

zum Leihen/Kaufen * im Stream und als DVD/Blu-ray

Die besten Filme 2023, Platz 8: Die Fabelmans

Steven Spielberg verfilmt mit Die Fabelmans seine eigene Kindheit und Jugend, die ihn zu einem der gefeiertsten Filmemacher schlechthin machte – und wir sind hin und weg. Durch die Linse des Familiendramas eröffnen sich völlig neue Perspektive auf Spielberg-Klassiker und ganz nebenbei erblüht die Liebe zum Kino neu. Der namhafte Cast um Michelle Williams und Paul Dano tut sein Übriges.

26 Punkte, 5 Nennungen

zum Leihen/Kaufen * im Stream und als DVD/Blu-ray

Die besten Filme 2023, Platz 7: Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben gelingt das, was abseits bestehender großer Franchises lange kein Film mehr geschafft hatte: ein äußerst unterhaltsames Fantasy-Abenteuer als runder Blockbuster – den trotzdem leider kaum jemand im Kino sah. Dabei beglückt Chris Pines Außenseiter-Team mit seiner magischen Mission nicht nur D'n'D-Fans, sondern kann mit der hier eröffneten Welt samt überraschenden Gastauftritten auch alle anderen in seinen Bann ziehen.



28 Punkte, 5 Nennungen

zum Leihen/Kaufen * im Stream und als DVD/Blu-ray

Die besten Filme 2023, Platz 6: Guardians of the Galaxy 3

In Guardians of the Galaxy Vol. 3 macht sich James Gunn dieses Jahr daran, das MCU zu retten und sorgt mit den düsteren Untertönen seiner Rocket-Geschichte neben all dem bunten Spaß auch für reichlich Gänsehaut. Ein Marvel-Blockbuster, der mit seinen Figuren und seiner Story überzeugt und damit nicht nur bei uns, sondern auch an den Kinokassen triumphiert.

29 Punkte, 4 Nennungen

aktuell im Kino und voraussichtlich diesen Sommer bei Disney+

Die besten Filme 2023, Platz 5: Das Lehrerzimmer

Leonie Benesch (Babylon Berlin, Der Schwarm) bezaubert uns dieses Jahr als idealistische Lehrerin, die in Das Lehrerzimmer alles richtig machen will, aber während einer Diebstahl-Serie an ihrer Schule zwischen die Fronten von Schülerschaft und Kollegium gerät. Die anschließende Eskalation ist so körperlich fesselnd, dass man das deutsche Bildungssystem danach mit anderen Augen sieht. Das Drama von Regisseur und Co-Drehbuchautor Ilker Çatak wurde beim Deutschen Filmpreis als bester Film ausgezeichnet und schafft es auch bei uns in die oberen Ränge.

35 Punkte, 6 Nennungen aktuell im Kino, bald im Stream zum Leihen * und ab 20. Oktober 2023 auf DVD

Die besten Filme 2023, Platz 4: Tár

Dass Cate Blanchett eine fantastische Schauspielerin ist, wussten wir natürlich längst. Aber wenn sie in Tár in die Rolle einer renommierten Dirigentin schlüpft und in Berlin mit einem Skandal konfrontiert wird, der droht, ihre Karriere zu beenden, entfaltet das einen atmosphärischen Sog, der uns als Psychotrip, auf beste Weise an unsere Grenzen führt.

40 Punkte, 7 Nennungen bald im Stream zum Leihen * und ab 17. August 2023 auf DVD/Blu-ray

Die besten Filme 2023, Platz 3: John Wick 4

Keanu Reeves enttäuscht uns auch in seinem neusten Abenteuer John Wick: Kapitel 4 nicht. Das dritte Sequel der Reihe zeigt mit choreografierten Treppen-Kämpfen, virtuosen Stunts und Schießereien aus der Vogelperspektive über 169 Minuten hinweg, wie richtig gutes Action-Kino heute aussehen kann. Da können wir uns nur zurücklehnen und genießen. Ein wohlverdienter dritter Platz für den rachsüchtigen Mann im Anzug, der sich einmal mehr gegen mafiöse Strukturen zur Wehr setzt und sich im Kampf gegen die kriminelle Unterwelt über den halben Globus prügelt.

49 Punkte, 8 Nennungen aktuell im Kino, bald im Stream zum Leihen * und ab 15. September 2023 auf DVD/Blu-ray

Die besten Filme 2023, Platz 2: Spider-Man Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse zeigt uns, dass Multiversum nicht nur Gastauftritte und wenig Konsequenzen bedeutet, sondern auch Motor für ein kreatives Feuerwerk sein kann. Die wechselnden und visuell überwältigenden Animationsstile sind aber nicht nur eine Augenweide, sondern werden auch gekonnt für die dramatische Story im Teil 2 der Miles-Morales-Trilogie eingesetzt. Wobei das Abenteuer wichtige Fragen zu Heldentum und Vorherbestimmung aufwirft. Das begeistert auch uns und beweist einmal mehr, dass Animationsfilme kein "Kinderkram" sind, den man im Kino auslassen sollte.

53 Punkte, 7 Nennungen, 4x Platz 1 aktuell nur im Kino, ab 30. November 2023 auf DVD/Blu-ray

Die besten Filme 2023, Platz 1: Roter Himmel

Was deutsche Filme alles können, bewies Christian Petzold (Undine) dieses Jahr mit seinem Film Roter Himmel, wo ein Ferienhaus an der Ostsee zum Schauplatz eines erstklassigen Dramas wird. Während ein Waldbrand näher rückt, versuchen vier junge Menschen im Sommer ihr Leben und ihre Erwartungen an die Zukunft auszuloten. Das ist einnehmend und mitreißend, immer wieder sehr witzig und tut dann auch noch richtig weh. Kein Wunder, dass der Film um Paula Beer und Thomas Schubert sich als bester Film des ersten Halbjahres 2023 an die Spitze setzt.

55 Punkte, 8 Nennungen, 3x Platz 1 aktuell nur im Kino, ab 9. November 2023 auf DVD/Blu-ray

