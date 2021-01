Richtig starker Netflix-Trailer: Im Februar kommt das nächste große Highlight

Das erste Netflix-Highlight im Februar steht fest. Es handelt sich um Malcolm & Marie mit Zendaya und John David Wahsington in den Hauptrollen. Hier könnt ihr euch den starken Trailer anschauen.

Falls ihr fleißig vorausplant und wissen wollt, was ihr im Februar auf keinen Fall auf Netflix verpassen dürft, haben wir hier einen spannenden Tipp für euch: Malcolm & Marie, ein Liebesdrama mit Zendaya und John David Washington in den Hauptrollen.

Erster Trailer zum Netflix-Highlight Malcolm & Marie

Die Geschichte dreht sich um den Filmemacher Malcolm und seine Freundin Marie. Die beiden Leben schon länger in einer Beziehung, doch unter der perfekten Oberfläche haben sich einige unausgesprochene Dinge angestaut. Was folgt, ist ein aufwühlendes Gespräch, das ihre Gefühle zueinander auf die Probe stellt.

Netflix hat nun einen mitreißenden Trailer zu Malcolm & Marie veröffentlicht, der am 5. Februar 2021 seine Premiere auf der Plattform des Streaming-Anbieters feiert. Besonders beeindruckend sind neben den Schauspieler*innen die rauen Schwarz-Weiß-Bilder von Regisseur und Drehbuchautor Sam Levinson.

Hier könnt ihr den Trailer zu Malcolm & Marie schauen:

Malcolm & Marie - Trailer (Deutsche UT) HD

Levinson hat bereits im Zuge der herausragenden HBO-Serie Euphoria mit Zendaya zusammengearbeitet, die darüber hinaus als MJ aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt ist. Demnächst spielt sie in der Neuverfilmung von Dune mit. John David Washington eroberte zuletzt im Sci-Fi-Thriller Tenet die große Leinwand.

Malcolm & Marie wurde während dem ersten Corona-Lockdown in den USA gedreht, was die minimalistische Herangehensweise erklärt. Es gibt nur zwei Hauptfiguren und die Handlung spielt in einem Haus. Cast und Crew haben sich gemeinsam in Quarantäne begeben. So konnten die Dreharbeiten ohne größeres Risikodurchgeführt werden.

Bevor Malcolm & Marie auf Netflix startet, könnt ihr euch dort aktuell den nicht weniger dramatischen Pieces of a Woman mit Vanessa Kirby in der Hauptrolle anschauen. Die erste halbe Stunde des Films gehört jetzt schon zu den aufwühlendsten, die es dieses Jahr im Kino, im Fernsehen oder im Streaming zu sehen geben wird.

Werdet ihr euch Malcolm & Marie auf Netflix anschauen?