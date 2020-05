Eklig, aber gut: Rick and Morty ist ein Geschenk für Sci-Fi-Fans

Rick and Morty mischt Body-Horror, Fäkalhumor mit Quantenmechanik. Das ist widerlich und oft atemberaubend gut. Wir sprechen im Podcast über den Sci-Fi-Tipp.

In Rick and Morty werden Rülpser wie Satzzeichen verwendet, ständig furzt irgendjemand, (verpixelte) Geschlechtsteile hängen im Bild, (außerirdischen) Lebewesen wird mit herzlosem Gleichmut Unaussprechliches angetan. Rick and Morty ist Bodyhorror in Zeichentrickbildern. Rick and Morty ist eine widerliche Serie.

Warum sie dennoch ein wunderbares Geschenk für Sci-Fi-Fans sein kann, darüber sprechen wir im Streamgestöber-Podcast.

Jetzt reinhören: Warum sich Rick and Morty für jeden Sci-Fi-Fan lohnt

Viele Sci-Fi-Fans wenden sich schon nach den ersten Minuten wieder ab, andere bleiben gebannt dran, dem (Selbst)Ekel zum Trotz, Spaß an hilflos zerplatzenden Alienkörpern zu haben.

Denn all das steht im krassen Kontrast zu den großen Themen, die die Animationsserie ausweidet - und wahrscheinlich liegt in diesen Gegensätzen der Erfolg der Serie begraben: Verkifft assozierender Dude-Humor und String-Theorie; Fäkaliensprenkel und Quantenmechanik. Als würde Christopher Nolan einen WG-Abend mit Seth Rogen verbringen.

Im Video: Die besten Theorien zu Rick and Morty

Die besten Theorien zu Rick und Morty | Top 5

Rick and Morty: Das Multiversum kennt keine Grenzen

Denn das Rülpsen von Rick Sanchez ist nur der kleinste von vielen Codes, über die die Serie mit ihren Hardcore-Fans kommuniziert. Das wohl wichtigste erzählerische Konzept ist die Viele-Welten-Interpretation, aus der die Autoren schwindelerregende Geschichten basteln.

Ein Parallel-Universum stülpt sich über das nächste wie bei einer Matrjoschka-Puppe. Das Multiversum in seiner radikalsten Form kennt keine Grenzen und Rick and Morty bewegt sich in dieser Ideenwelt so behände wie kaum eine andere Serie.

Mit einem gehirnchirurgischen Blick auf Popkultur bringen die Autoren um Justin Roiland und Dan Harmon (Community) zudem feinste Genre-Parodien zustande, die vor Einfällen strotzen. Die besten Episoden sind so schnell und dicht erzählt, dass einmaliges Anschauen kaum genügt.

Streamen bei Sky und Netflix: Was ihr sonst noch über Rick and Morty wissen müsst

Bei Sky Ticket * sind gerade die laufend veröffentlichten Folgen der 4. Staffel verfügbar - parallel zur Originalausstrahlung. Netflix bringt die Staffeln mit ordentlicher Verzögerung, dafür aber komplett. Aktuell sind 3 Staffeln zum Streamen abrufbar.

Die Podcast-Stimmen: Andrea Wöger (@andreawoeger ) und Hendrik Busch (@hokkaidokürbis ).



