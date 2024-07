Rick-Darsteller Andrew Lincoln bereut die schlimmste Szene in The Walking Dead: "Waren alle auf Knien und haben geweint"

The Walking Dead-Star Andrew Lincoln erinnert sich an die schlimmste Szene der Horror-Serie, die vielleicht ein wenig zu weit ging. Fans ahnen vermutlich, worum es geht.

Fans der Zombie-Serie The Walking Dead fallen bestimmt einige Momente aus elf Staffeln ein, die ziemlich schlimm waren. Nur sind die am schlimmsten anzusehenden Szenen oft nicht diejenigen, die auch in der Herstellung die unangenehmsten gewesen sind.

Nicht so im Fall von TWD, wo Rick Grimes-Darsteller Andrew Lincoln noch heute an die Dreharbeiten zu einer abgrundtief grausamen Todesszene denken muss.

The Walking Dead-Star Andrew Lincoln meint, Glenns Todesszene ging zu weit

Die Rede ist natürlich von Glenns (Steven Yeun) Tod durch Negan (Jeffrey Dean Morgan) am Ende der 6. beziehungsweise Anfang der 7. Season von The Walking Dead. Lincoln meinte gegenüber Empire , man habe den Bogen damit überspannt, etwas zu lange im Moment verharrt und es sei einer der krassesten Nachtdrehs seiner Karriere gewesen.

Das habe sogar Negan-Darsteller Morgan verstört, "Einer der nettesten Typen, den man je treffen könnte, der eine der unangenehmsten Figuren spielt". Lincoln weiter:

Er musste diesen außerordentlichen Monolog an seinem ersten Arbeitstag abliefern und alle waren auf ihren Knien und haben geweint, wenn sie nicht vor der Kamera waren. [Morgan] kam zu mir rüber und fragte: 'Ist das normal?' und ich meinte: 'Ja, alle machen einfach weiter.' Es war eine außergewöhnliche Nacht.

Lincoln verließ The Walking Dead im Laufe der 9. Staffel, aber das sollte nicht das Ende von Rick Grimes sein. Erst dieses Jahr kehrte er im Rahmen seiner eigenen Spin-off-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live zurück, die ihr hierzulande bei MagentaTV sehen könnt.

Podcast: 5 katastrophale Serien-Enden

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des Game of Thrones-Finales blicken wir zurück auf fünf kontroverse Serienenden, die uns nicht mehr losgelassen haben.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber tauchen wir ein in die Seriengeschichte und lassen ein paar der schlimmsten finalen Episoden Revue passieren, die das Vermächtnis sonst sehr guter Serien zu Grabe getragen haben. Von Dexter bis The Blacklist ist alles dabei – vor Spoilern sei also schon an dieser Stelle gewarnt.