Ridley Scott verrät 2 Monate vor Kinostart das Ende von Gladiator 2

Vor dem Kinostart der Gladiator-Fortsetzung verrät Regisseur Ridley Scott, dass er Pläne für Teil 3 des Historienspektakels hat – und spoilert dabei (minimal) das Ende von Teil 2.

Es gibt nur wenige Filmschaffende in Hollywood, die eine solche Produktivität an den Tag legen wie Ridley Scott. Kaum hat er ein Projekt abgeschlossen, vertieft er sich in seine nächste Regiearbeit. Das neueste Beispiel: Gladiator 2. Die heiß erwartete Fortsetzung ist noch nicht einmal im Kino gestartet, da plant Scott bereits Gladiator 3.

Gladiator 3 nach dem Vorbild von Der Pate: Ridley Scott verrät

Scott hat vergangene Woche gegenüber dem französischen Magazin Premiere seine Pläne für Gladiator 3 verraten, wie Variety berichtet. Obwohl das Projekt vom Studio noch kein grünes Licht erhalten ist, enthüllt Scott eine sehr konkrete Idee, wie die Geschichte weitergehen soll. Dabei spoilert er auch leicht das Ende von Teil 2.

Scott sagt:

Ich spiele bereits mit dem Gedanken, Gladiator 3 zu drehen. Nein, im Ernst! Ich habe die Lunte angezündet. Das Ende von Gladiator 2 erinnert an Der Pate: Michael Corleone findet sich in einem Job wieder, den er nicht wollte, und fragt sich: 'Was soll ich jetzt tun, Vater?' Der nächste [Film] wird also von einem Mann handeln, der nicht dort sein will, wo er ist.

Die große Frage ist nun: Wer ist der Michael Corleone des Gladiator-Universums? Wenn wir uns die Prämisse der Fortsetzung anschauen, kommt vor allem eine Figur infrage: Lucius Verus, gespielt von Aftersun-Star Paul Mescal. Lucius ist der Sohn von Marcus Aurelius und Lucilla aus dem ersten Teil und lebt in der Provinz Numidia.

Als diese von römischen Soldaten überfallen wird, gerät Lucius in Gefangenschaft. Inspiriert von der Geschichte von Russell Crowes Maximus kämpft er in der Arena um seine Freiheit. Im Kontext von Scotts Aussage könnte das bedeuten, dass Lucius am Ende an eine mächtige Position gelangt – und einen hohen Preis dafür zahlen muss.

Der Pate und Der Pate 2 scheinen allgemein beliebte Vorbilder für Historienepen im alten Rom zu sein. Roland Emmerich nannte erst kürzlich die Fortsetzung des Mafia-Meisterwerks als Vorbild für die 2. Staffel der Gladiatoren-Serie Those About To Die, die dieses Jahr im Juli ihre Premiere bei Amazon Prime Video feierte.



Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Gladiator 2 im Überblick

Wann startet Gladiator 3 im Kino?

Von einem Kinostart von Gladiator 3 sind wir noch weit entfernt. Wie zuvor geschrieben: Das Projekt hat noch kein grünes Licht erhalten. Sollte Scott tatsächlich den Film drehen wollen, wird sich das mit dem Einspielergebnis des zweiten Teils entscheiden, der am 14. November 2024 in den deutschen Kinos startet. Je erfolgreicher Gladiator 2 an den Kinokassen abschneidet, desto wahrscheinlicher wird Gladiator 3.