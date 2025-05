Riesige Sci-Fi-Überraschung von Amazon: Fallout Staffel 2 kommt früher als gedacht und das ist noch nicht alles

Die 2. Staffel von Amazons Sci-Fi-Serie Fallout lässt nicht so lange auf sich warten wie befürchtet. Jetzt wurde der Startmonat der neuen Folgen bekannt gegeben.

Fallout begeisterte im vergangenen Jahr nicht nur als spannende Erweiterung des gleichnamigen Videospiel-Franchise, sondern auch als unterhaltsamer Sci-Fi-Serie, die von Moviepilot und FILMSTARTS auf Platz 4 der besten Serien 2024 gewählt wurde.

Von Blockbuster-Serien mit zahlreichen Spezialeffekten sind wir es mittlerweile gewöhnt, um die zwei Jahre Wartezeit zwischen Staffeln auszuharren. So hatten sich viele Fans bereits darauf eingestellt, dass Fallout erst 2026 mit neuen Folgen zurückkehren wird. Jetzt hat Amazon den überraschenden Startmonat von Staffel 2 verkündet – und eine weitere richtig gute Nachricht.

Wann startet Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Im Rahmen des diesjährigen Upfront-Events, bei dem die großen US-Sender und mittlerweile auch einige Streaming-Dienste in Programm für das laufende Jahr vorstellen, enthüllte Amazon die freudige Nachricht: Fallout Staffel 2 startet schon im Dezember 2025 bei Prime Video.

Erst vor wenigen Tagen endeten die Dreharbeiten zu den neuen Episoden der Sci-Fi-Serie. Ein konkreter Starttermin steht aktuell noch aus. Ebenfalls ist nicht bekannt, wie viele Folgen die 2. Staffel umfassen wird, und ob diese wieder auf einen Schlag oder im Wochentakt veröffentlicht werden.

Die baldige Sci-Fi-Rückkehr ist aber nicht die größte Überraschung, die im Zuge der Upfronts-Präsentation bekanntgegeben wurde. Neben dem Staffel 2-Release verkündete Amazon jetzt auch die offizielle Verlängerung der Sci-Fi-Serie um eine 3. Staffel. Fallout-Fans müssen sich also keine Sorgen um die Zukunft der Videospiel-Adaption machen.

Fallout Staffel 2: Amazons Sci-Fi-Serie führt nach New Vegas

Wie es für Lucy (Ella Purnell, Maximus (Aaron Moten) und den Ghul (Walton Goggins) nach dem dramatischen Ende von Staffel 1 konkret weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt. Allerdings wissen wir, dass die 2. Staffel in die aus den Videospielen bekannte Wüstenstadt New Vegas führen wird. In diese postapokalyptische Version von Las Vegas flüchtete sich Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan), der am Ende der Auftaktseason als skrupelloser Handlanger der Vault-Tec Corporation enthüllt wurde. Alle wichtigen Infos zu Fallout Staffel 2 könnt ihr hier nachlesen.

