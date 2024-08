Riesige Yellowstone-Überraschung: Abgesetzte Serie wird jetzt doch mit 6. Staffel fortgeführt – und zwar so

Yellowstone soll nun doch nach der 5. Staffel weitergehen, und zwar nicht nur als Spin-off. Kevin Costner kehrt nicht zurück, dafür stehen seine Nachfolger:innen schon fest.

Die Westernserie Yellowstone geht weiter. Nein, nicht nur als weiteres Spin-off, sondern mit der eigentlich abgesetzten Hauptserie des Paramount Networks, die nach der zweiten Hälfte der 5. Staffel enden sollte.

Paramount hatte den Stecker damals nach dem Ende der ersten Staffelhälfte gezogen und danach ein weiteres Spin-off namens The Madison in Arbeit geschickt. Laut TVLine hat man es sich jetzt anders überlegt und lässt zusätzlich die Hauptserie weiterlaufen. Aktuell werden wohl Verträge ausgehandelt.

Yeehaw! Yellowstone geht doch noch mit einer 6. Staffel weiter

Eine weniger erfreuliche Nachricht gibt es aber doch für Yellowstone-Fans: Kevin Costner wird (vorerst?) nicht als Dutton-Patriarch zurückkehren. Der mit dem Format verstrittene Schauspieler und Filmemacher ist ohnehin mit seiner eigenen Western-Kinosaga Horizon beschäftig. Dafür stehen bereits die Hauptdarstellenden der künftigen Staffel(n) fest.

Paramount Network Yellowstone

Richtig geraten: Kelly Reilly und Cole Hauser werden als Beth Dutton und Rip Wheeler weitermachen. Eigentlich dachte man, sie würden als Neben- oder Hauptfiguren in The Madison auftauchen. Nun kommt es anders und sie dürfen unter dem Mutterserien-Originaltitel ihre Dutton-Familiensaga fortführen.

Wann geht es mit Yellowstone weiter?

Vorerst steht aber die Staffel 5B von Yellowstone auf dem Programmplan, was ab dem 10. November 2024 beim Paramount Network in den Staaten und bei uns via AXN Black vonstatten gehen soll. Hier ein Trailer:

Yellowstone - S05b Teaser Trailer (English) HD

Podcast: 8 geniale Western, die sich nicht nur für Yellowstone-Fans lohnen

Ob dank Serien-Hits wie Yellowstone und 1883 oder Tarantino-Meisterwerke wie Django Unchained: Das Western-Genre erlebt eine Popularität wie lange nicht mehr. Für alle Fans haben die besten Western herausgesucht, die ihr gerade streamen könnt.

Unter den 8 vorgestellten Western-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und MUBI finden sich sowohl absolute Klassiker als auch weniger bekannte Geheimtipps. Hier ist für jeden Genre-Fan etwas dabei: Unsere Empfehlungen decken zwischen 1964 und 2019 ganze 55 Jahre Western-Geschichte ab.