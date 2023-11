Warum die erfolgreichste US-Serie mit Kevin Costner endet – und wie es jetzt mit dem riesigen Yellowstone-Universum weitergeht

Nach jahrelangem Erfolg und dem Aufstieg zur erfolgreichsten US-Drama-Serie steht Yellowstone plötzlich vor dem Aus. Wir erklären die Krise, den Streit mit Kevin Costner und wie es trotzdem weitergeht.

Yellowstone ist in den USA der Serien-Hit schlechthin. Die moderne Western-Serie von Taylor Sheridan (Sicario) erzählt seit 5 Staffeln von der Familie Dutton, die ihre titelgebende Ranch und ihr Stück Land gegen alle verteidigt, die sie ihnen abspenstig machen wollen. Unter der Führung von Patriarch John Dutton (Kevin Costner) werden auch seine Kinder Beth (Kelly Reilly), Kayce (Luke Grimes) und Jamie (Wes Bentley) in Intrigen und kriminelle Machenschaften verwickelt.



Dass die amerikanische Erfolgsserie nun plötzlich abgesetzt wurde, wie es dazu kam und warum das trotzdem nicht das Ende des Serien-Universums bedeutet, erklären wir im Folgenden.

Ein amerikanischer Serien-Erfolg: Das Yellowstone-Imperium

Auch wenn in Deutschland viele von der Serie auf Paramount+ * noch immer nicht gehört haben: Yellowstone ist in den Vereinigten Staaten extrem beliebt. Wie Penn Live berichtete, verschaffte Staffel 4 ihr mit 12,1 Millionen Zuschauenden den Status der erfolgreichsten fiktionalen Serie in den USA. Die moralisch ambivalenten Figuren und die starke Mischung aus Spannung, Ruchlosigkeit und wunderschöner Naturkulisse trafen beim Publikum einen Nerv.

Paramount Yellowstone

Die Original-Serie brachte bereits mehrere Ableger in Form von Prequels hervor. Weitere Projekte, die das Yellowstone-Universum wachsen lassen, sind in Planung. Hier findet ihr zunächst die Übersicht aller gelaufenen und geplanten Serien:

Diese Serien gehörten zum Yellowstone-Serien-Universum:

Yellowstone : Mutterserie über die Familie Dutton und ihre Ranch namens Yellowstone in Montana – Serienstart 2018, aktuell in Staffel 5.

: Mutterserie über die Familie Dutton und ihre Ranch namens Yellowstone in Montana – Serienstart 2018, aktuell in Staffel 5. 1883 : Vorgeschichte der Dutton-Familie, die sich auf der Suche nach einer neuen Heimat in Amerika einem Siedler-Treck anschließt – abgeschlossene Miniserie 2021-22.



: Vorgeschichte der Dutton-Familie, die sich auf der Suche nach einer neuen Heimat in Amerika einem Siedler-Treck anschließt – abgeschlossene Miniserie 2021-22. 1923 : Yellowstone-Vorgeschichte zu den Dutton-Vorfahren im 20. Jahrhundert rund um Landbesitzer Jacob (Harrison Ford) – Serienstart 2022, Staffel 2 ist in Planung.



: Yellowstone-Vorgeschichte zu den Dutton-Vorfahren im 20. Jahrhundert rund um Landbesitzer Jacob (Harrison Ford) – Serienstart 2022, Staffel 2 ist in Planung. Lawmen: Bass Reeves : ursprünglich ein Spin-off zu 1883, mittlerweile eine eher eigenständige Erzählung zum ersten schwarzen US-Marshall – Serienstart November 2023, weitere Anthologie-Staffeln zu anderen Gesetzeshütern sind möglich.



: ursprünglich ein Spin-off zu 1883, mittlerweile eine eher eigenständige Erzählung zum ersten schwarzen US-Marshall – Serienstart November 2023, weitere Anthologie-Staffeln zu anderen Gesetzeshütern sind möglich. Yellowstone: 6666 : Spin-off zur auf Pferde spezialisierten "Four Sixes"-Ranch in Texas, die in Staffel 4 von Yellowstone eingeführt wurde – Serienstart 2024.



: Spin-off zur auf Pferde spezialisierten "Four Sixes"-Ranch in Texas, die in Staffel 4 von Yellowstone eingeführt wurde – Serienstart 2024. 1944 : das Spin-off, das auf 1923 folgt und die Familiengeschichte der Duttons im Zweiten Weltkrieg fortsetzt – Serienstart unbekannt.

: das Spin-off, das auf 1923 folgt und die Familiengeschichte der Duttons im Zweiten Weltkrieg fortsetzt – Serienstart unbekannt. 2024: Sequel-Serie, die zeitlich direkt nach der 5. Staffel von Yellowstone spielt, wohl mit Matthew McConaughey als Hauptdarsteller – Serienstart voraussichtlich November 2024.



Alle bereits erschienenen Serien des Yellowstone-Kosmos könnt ihr aktuell bei Paramount+ * streamen.

Streit mit Kevin Costner: Wie kam es zur plötzlichen Absetzung von Yellowstone?

Nach dem Vormarsch in der US-amerikanischen Serienlandschaft schien Yellowstone mit seinen zahlreichen Spin-offs unantastbar zu sein. Die Nachricht, die uns im Mai 2023 erreicht, war deshalb für viele eine unerwartete Hiobsbotschaft: Offenbar war Kevin Costner ausgestiegen und Yellowstone nach Staffel 5 beendet worden.

Paramount Yellowstone

Zum Zeitpunkt der Yellowstone-Absetzung war Teil 1 der 5. Staffel in den USA bereits mit 8 Folgen gelaufen und hatte die (wie üblich geteilte) Season auf einem Cliffhanger pausiert. Teil 2 war in Vorbereitung, doch ob in den letzten 6 Folgen der größte Star der Serie noch einmal zu sehen sein würde, war fraglich. Denn hinter den Kulissen hatte es Streit zwischen Kevin Costner und Serienschöpfer Taylor Sheridan gegeben.

Dieser Krach hing nicht zuletzt mit Kevin Costners neuen mehrteiligem Filmprojekt Horizon zusammen, das als 11-stündige amerikanische Western-Saga im Sommer 2024 erscheinen soll. Um sich diesem eigenen Regie-Mammutprojekt widmen zu können, forderte Kevin Costner bei Yellowstone weniger Drehzeit ein: nämlich 50 Tage statt 65 in Staffel 5a und anschließend nur noch 7 Tage in Staffel 5b. Er sah nicht ein, warum die Dreharbeiten, die sonst nur einmal im Jahr seinen Terminplan gefüllt hatten, nun zweimal im Jahr stattfinden (und damit seinen Filmdreh von Horizon behindern) sollten.

Im September 2023 äußerte sich der Star erstmals selbst zu dem Chaos hinter den Kulissen. Im Scheidungsprozess zu seiner Ehefrau Christine Baumgartner (inklusive hoher Alimente-Zahlung für die drei gemeinsamen Kinder) sprach Kevin Costner über "Terminschwierigkeiten" und "kreative Probleme" bei der Yellowstone-Produktion. Er habe "versucht, den Stillstand zu brechen", aber seine Verhandlungspartner seien "einfach weggegangen".



Paramount Yellowstone

Details zu diesen Verhandlungsschwierigkeiten sickerten kurz darauf auch von der Gegenseite Taylor Sheridans durch: Offenbar forderte Kevin Costner zusammen mit seinen gekürzten Drehtagen auch mehr Gehalt und mehr Mitsprache beim Drehbuch, samt Veto-Recht. Insbesondere die verlangte Drehbuch-Prüfung soll beim viel beschäftigten Yellowstone-Boss, der die Skripte der Erfolgsserie allein verantwortet, das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Daraufhin fällte Sheridan nämlich mehreren Berichten zufolge die Entscheidung, Kevin Costners Figur John Dutton in Teil 2 der 5. Staffel zu töten. Die Todesart wurde wohl schon in früheren Verträgen festgehalten und kann nicht mehr angefochten werden.

Wie geht es mit Yellowstone weiter?

Costner behauptet, nun klagen zu wollen, weil Yellowstone ihm noch 24 Millionen Dollar Gage schulde, doch da er laut Deadline für die volle 5. Staffel bezahlt wurde (die bisher nur zur Hälfte gedreht wurde), bezieht sich diese Forderung offenbar auf die 6. und 7. Staffel, die nun nicht mehr entstehen werden.

Paramount Yellowstone: Beth und Rip wechseln vielleicht zur Serie 2024

Zugleich hat das Yellowstone-Universum zusammen mit der Staffel 5-Absetzung auch die Sequel-Serie namens 2024 angekündigt, die erstmals zeitlich nach dem Ende von Yellowstone angesiedelt sein ist. (Überlebende) Figuren aus der beendeten Mutter-Serie sollen dann in die Fortsetzung überwechseln können, die laut Comic Book einen Start im November 2024 anpeilt.

Gemunkelt wird, dass in der Yellowstone-Serie 2024 Matthew McConaughey Kevin Costner ersetzen soll. Mit dem voraussichtlichen Tod von Familienpatriarch John Dutton wird McConaughey wohl frisch in das Yellowstone-Universum eingeführt werden und die alte Hauptfigur als neues Zugpferd ersetzen. Welche Rolle er in der neuen Serie spielt, ist noch unbekannt. Vielleicht wird ja bis dahin noch ein verschollener Familienangehöriger der Duttons aus dem Cowboy-Hut gezaubert?

In den aktuellen Zeiten von Hollywoods Streiks der Schauspielenden stehen die Serien-Mühlen aber weiterhin still, sodass Verhandlungen über Drehs und Umbesetzungen zunächst eine Einigung mit der Gewerkschaft abwarten müssen.

