Amazon hat aktuell einen besonders großen QLED-Fernseher von Samsung vergünstigt im Angebot.

Wer auf der Suche nach einem wirklich großen Fernseher zum vergleichsweise kleinen Preis ist, kann aktuell den Samsung GQ85Q60B mit QLED-Technologie und 4K-Auflösung bei Amazon * in Augenschein nehmen.

Den TV mit gewaltiger 85 Zoll (ca. 2,16 Meter) Bildschirmdiagonale gibt es aktuell versandkostenfrei für 1.799 Euro statt 2.899 Euro UVP (unverbindliche Preisempfehlung) und damit 38 Prozent unter dem Preis zur Markteinführung im letzten Frühjahr.



Das bietet der riesige QLED-TV von Samsung



Samsungs QLED-Technologie verspricht bekanntlich besonders kräftige Farben und Kontraste gegenüber herkömmlichen LCDs, was auch beim Samsung GQ85Q60B mit recht breiter HDR-Unterstützung einhergeht (HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive und HLG).

Dabei sorgt Samsungs Quantum Prozessor Lite 4K per Upscaling dafür, dass auch niedrig aufgelöste TV-Inhalte in UHD gut aussehen, während es beim Sound Bewegungsverfolgung und Dolby Digital Plus gibt.



Neben Unterstützung verschiedener Streaming-Dienste über Samsungs Tizen-Betriebssystem sind einige weitere Smart-TV-Features mit an Bord, darunter USB-Recording, eARC, HbbTV, Unicable, Auto Low Latency Mode, Filmmaker-Mode, Sprachsteuerung und HD+ Komfort-Funktionen.



Da es sich um ein Modell aus Samsungs QLED-Einstiegssegment handelt, müsst ihr zugunsten der enormen Größe in Anbetracht des Preises aber auch Limitierungen hinnehmen, wie etwa 50 Hertz Bildwiederholfrequenz oder HDMI 2.0 bei den Anschlüssen. Weitere Eckdaten findet ihr auf der Shop-Seite bei Amazon *.

Gute Rezensionen und Testwertung

Die Bewertungen bei Amazon für die Modellreihe fallen mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen überaus gut aus. Neben der meist gelobten Bildqualität gibt es zuweilen Abstriche beim Ton, der sich wie auch generell meist empfohlen mit einer Soundbar aufwerten lässt.

Auch im Test kann Samsungs Q60B überzeugen und hat von der Fachseite hifi.de die Wertung 8,4 von 10 mit dem Prädikat "Gut" bekommen. Gelobt werden ein kontrastreiches sowie helles Bild, umfangreiche Smart-TV-Funktionen, das schlanke Design und ein geringer Input-Lag für Gaming. Nachteile sollen das Fehlen von Local Dimming sowie HDMI 2.1 für 4K@120 Hz und Dolby Vision sein.



