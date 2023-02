Das beste RTL+ Abo jetzt schnell zum Einführungspreis sichern: Jede Menge Reality, Premium-Serien und die besten DC-Filme [Anzeige]

Grandiose DC-Blockbuster, Reality-TV und eine der tollsten Superhelden-Serien überhaupt: Das umfassendste Angebot bei RTL+ gibt es nur noch kurz zum kleinen Preis.

DC-Fans müssen RTL+ lieben. Immerhin gibt es hier für wenig Geld absolute Superhelden-Highlights wie Wonder Woman, Aquaman und exklusiv die gefeierte Serie Peacemaker zu streamen. Wer das Angebot in größtmöglichem Umfang genießen will, sollte sich beeilen. Die Max-Variante von RTL+ gibt es nämlich nur noch für kurze Zeit zum Preis von 9,99 Euro pro Monat. Ab März wird der Tarif teurer.

Das Angebot von RTL+ bietet DC-Meilensteine, Reality-TV und Serien-Hits

In der Max-Version von RTL+ gibt es nämliche alle Premium-Inhalte zu streamen, zu denen insbesondere die genannten DC-Highlights gehören. Darüber hinaus kommt das Paket ganz ohne Werbung aus, bietet die Möglichkeit zum Download und zu zwei gleichzeitigen Streams.

Es enthält außerdem unbegrenzten Zugang zu RTL+ Musik mit 90 Millionen Songs aus dem Deezer-Katalog, unzähligen Podcasts und exklusiv erstellten Playlists. Gerade das Gesamtpaket aus Film, Serien und Musik ist für unter 10 Euro absolut konkurrenzlos.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Peacemaker an:

Peacemaker - S01 Trailer (Deutsch) HD

Im Übrigen werden auch Reality-Fans bei RTL+ wunschlos glücklich sein. Neben Dating-Formaten wie Prominent getrennt oder Temptation Island gibt es alle bisherigen Folgen von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! zu streamen. Das Serien-Angebot vervollständigt das schier endlose Sortiment mit Kult wie Gossip Girl oder Dexter bis hin zu exklusiven Inhalten wie der Horror-Serie Chucky oder den Original-Hits Faking Hitler und Sisi.

Und auch Fußball-Fans kommen mit Live-Übertragungen aus der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League auf ihre Kosten. Kleiner Tipp: Mit dem neuen RTL+ Family-Paket für 18,99 Euro gibt es das komplette Angebot des Max-Tarifs auch für bis zu vier Screens.

Bis wann gibt es RTL+ Max noch zum günstigeren Preis?

Wer für das vielfältige RTL+-Sortiment des Max-Tarifs noch unter zehn Euro bezahlen möchte, hat allerdings nicht mehr viel Zeit. Bis zum 1. März 2023 gelten beim Streaming-Anbieter noch die alten Preise. Ab dann kostet das Paket 12,99 Euro. Auch das günstigere Premium-Paket wird von 4,99 Euro auf 6,99 Euro angehoben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.