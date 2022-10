Riesiger Sci-Fi-Reinfall heute im TV: Nicht einmal Keanu Reeves konnte den Film retten

Keanu Reeves und Science-Fiction ist eigentlich eine perfekte Kombination. Die Neuauflage von Der Tag, an dem die Erde stillstand ist jedoch erschreckend austauschbar.

Keanu Reeves ist einer der größten Stars in Hollywood. Auch wenn er zwischenzeitlich nicht mehr ganz so prominent auf der großen Leinwand vertreten war wie zum ersten Höhepunkt seiner Karriere in den 1990er/2000er Jahren, kämpfte er sich mit den John Wick-Filmen eindrucksvoll zurück ins Rampenlicht. Ein paar Niederlagen musste er dennoch einstecken.

Eine seiner bittersten Niederlagen markiert Der Tag, an dem die Erde stillstand. Die Neuverfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Klassikers aus dem Jahr 1951 kam 2008 in die Kinos und hätte damals der größte Keanu Reeves-Blockbuster seit dem Ende der Matrix-Trilogie werden können. Was folgte, war jedoch eine riesige Enttäuschung.

Heute im TV: Der Tag, an dem die Erde stillstand läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf VOX. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Enttäuschendes Sci-Fi-Remake: Keanu Reeves kommt als Außerirdischer auf die Erde

Der Tag, an dem die Erde stillstand beginnt mit einen aufregenden Ereignis: Ein unbekanntes Flugobjekt wird im Weltraum gesichtet. Mit rasender Geschwindigkeit bewegt es sich auf die Erde zu – allerdings nicht wie ein zerstörerischer Komet. Stattdessen landet das mysteriöse Raumschiff friedlich im Central Park in New York.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Tag, an dem die Erde stillstand schauen:

Der Tag, an der die Erde stillstand - Trailer (Deutsch) HD

Keine Laser und auch keine Explosionen: Die verheerende Alien-Invasion bleibt aus. Stattdessen steigt ein Außerirdischer mit einer wichtigen Botschaft an die Menschheit aus dem Raumschiff: Klaatu (Keanu Reeves). Die Astrobiologin Dr. Helen Benson (Jennifer Connelly) ist eine der ersten Personen, die mit ihm Kontakt aufnimmt.

Keanu Reeves kann den unentschlossenen Der Tag, an dem die Erde stillstand nicht retten

Die Prämisse ist pure Science-Fiction. Aufbauend auf ihr könnte eines der faszinierendsten Gedankenspiele des Genres durchgespielt werden: Was passiert, wenn ein Außerirdischer auf die Erde kommt? Leider weiß der von Doctor Strange-Regisseur Scott Derrickson inszenierte Film nicht sehr viel damit anzufangen.

Hier existiert weder die ansteckende Magie des ersten Kontakts wie bei Steven Spielbergs Unheimliche Begegnung der dritten Art noch die bebende Ungewissheit, die Denis Villeneuve in Arrival heraufbeschwört. Stattdessen findet sich Der Tag, an dem die Erde stillstand in einem unglücklichen Zwiespalt des Blockbuster-Kinos wieder.

Jetzt im Heimkino: Einer der größten Überraschungserfolge 2022 *

Auf der einen Seite will der Film nachdenkliche Töne anschlagen und unerwartete Wege gehen. Auf der anderen Seite kann er der Verpflichtung des Hollywood-Bombasts nicht entkommen und setzt auf ein austauschbares Getöse, bis kaum noch etwas von der spannenden Ausgangssituation übrig ist. Da hilft auch Keanu Reeves nicht weiter.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im Dezember 2021 veröffentlicht.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr Der Tag, an dem die Erde stillstand mit Keanu Reeves?