Riverdale nach Zeitsprung am Abgrund: Archies Rettungsversuch klingt dämlich

Riverdale springt in der 5. Staffel 7 Jahre in die Zukunft. Die Stadt ist "scheiße", erklärt der Archie-Darsteller. Sind die Rettungsversuche der Figuren besser?

Wie sieht Riverdale nach dem Zeitsprung von 7 (!) Jahren aus? Immer mehr Informationen dringen zu uns durch. Am 11. Februar läuft die erste Episode der neuen Ära bei Netflix Deutschland. Am Donnerstag läuft die erste Folge der 5. Staffel, die noch im "alten" Riverdale spielt.

Archie-Darsteller K.J. Apa gibt TVLine einen sehr düsteren Ausblick auf das apokalyptische Riverdale. Einige seiner Aussagen im Interview bereiten mir zudem Sorgen, dass die Macher*innen alte Fehler wiederholen.

Zeitsprung-Enthüllung: Riverdale ist eine zerstörte Stadt in Staffel 5

Kurz zur Erklärung: Der Zeitsprung findet erst statt, wenn die 4. Staffel formal abgeschlossen ist. Wegen der Corona-bedingten Unterbrechung erleben wir den High School-Abschluss von Archie und Co. erst in Staffel 5. Danach dreht sich die Welt ohne uns 7 Jahre weiter.

Wie K.J. Apa in dem Interview auspackt, kehrt sein Archie von der Army zurück in die Heimatstadt. "[...] er entdeckt, dass die Stadt an der Schwelle zur Geisterstadt ist. Hiram ist schuld."

Hiram, der Vater von Veronica, ist der reichste und mächtigste Mann der Gemeinde, der schon in Staffel 4 die wichtigsten Institutionen Riverdales unter seine Kontrolle brachte. Lediglich Veronica selbst und Archie boten ihm die Stirn. Hiram ist eine Mischung aus Geschäftsmann, Bürgermeister und Gangsterboss.

Wie es Archies Archie-Art ist, packt er den Stier bei den Hörnern und geht entschlossen voran. Er will seine Heimat retten. "Archie ist der Anführer bei dieser Aufgabe. Er kam zurück und sieht, dass Riverdale ziemlich scheiße geworden ist. Er sagt sich, 'Das lasse ich auf keinen Fall zu.'"

So will Archie Riverdale retten - Ein interessanter* Lösungsvorschlag

Archies Idee, wie er die Stadt retten will, klingt etwas *dämlich und läuft vollständig der eingeschlagenen Richtung entgegen. Vielleicht kann Apa das auch nicht richtig ausdrücken oder er darf schlicht nicht besonders viel verraten.

Sein Plan schließt sämtliche zurückgekehrten Freunde ein, also auch Veronica, die inzwischen unglücklich verheiratet ist.

Die Wege von Archie, Betty, Vroni und Juggy trennten sich nach der High School, verrät Apa. Die "gealterten" Figuren nehmen das Schicksal ihrer Stadt selbst in die Hand.

Sie reden darüber, wie sie die Stadt wiederbeleben können. [...] Er versammelt ein ganzes Team und sie suchen nach Lösungen. Und die beste Lösung [Riverdale zu retten] ist durch die Riverdale High.

Riverdale Staffel 5: Warum das in die falsche Richtung führt

Mich macht diese Idee - vorsichtig ausgedrückt - etwas skeptisch. Lag nicht der Sinn in dem Zeitsprung darin, sich von alten Orten und Storylines zu lösen und die Figuren, wie Apa selber sagt, "aufzufrischen"? Worin genau liegt dann der Sinn, die Handlung wieder in die High School verlagern? Das Setting war schließlich über 4 Staffel hinweg nach allen Regeln der Kunst auserzählt worden.

Und klar, Kinder sind unsere Zukunft. Aber warum die High School der Schlüssel zur Wiederbelebung einer sterbenden Stadt sein soll, erschließt sich mir nicht auf Anhieb.

Die Schule kann gerne ein wichtiger Teil der Serie bleiben, wenn etwa Jughead einen Lehrerposten angenommen hat oder dergleichen. Eine zu große Rolle sollten die Autoren dem Ort allerdings nicht einräumen.

Der Zeitsprung ist eine große Chance, der Serie einen neuen Kurs zu geben. Hoffentlich versauen die Autor*innen ihre gute Idee nicht mit einer zaghaften Durchführung.

