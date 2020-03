Romantische Liebe auf Netflix: 5 südkoreanische Serien für K-Pop-Fans

Die Koreanische Welle ebbt nicht ab, sondern hat mit dem Oscar-Gewinn von Parasite noch einen enormen Schub erhalten. Wir haben für Romantiker und Liebende 5 K-Serien, die das Herz höher schlagen lassen.

K-Pop ist seit den 1990er Jahren ein Begriff. Spätestens seit dem Song Gangnam Style von Rapper Psy dürfte bei jedem Deutschen mal Schulter und Bein zu K-Pop gezuckt haben. Aber auf die Musik bleibt das südkoreanische Phänomen, welches die Welt erobert, nicht beschränkt. Die Koreanische Welle - auch Hallyu bzw. Hangeul genannt - hat mit dem Oscar-Gewinn von Parasite noch einen enormen Schub erhalten.

Musik, Filme, Serien, Essen, Kunst - südkoreanische Kultur ist in und wird staatlich enorm gefördert, um in die Welt getragen zu werden. Angeblich generieren die Umsätze der erfolgreichsten K-Pop-Band BTS aus Konzerten, Alben und Merchandise laut Spiegel 0,3 % des südkoreanischen Bruttoinlandsproduktes. Südkoreanische Serien und Filme überschwemmen den ostasiatischen Markt und sind dort enorm erfolgreich.

Durch Netflix ist es auch für deutsche Fans und Interessenten möglich, sich südkoreanische Serien und Filme auf dem heimischen Sofa zu Gemüte zu führen. Die werden von Monat zu Monat mehr und mittlerweile schreckt es Fans auch nicht mehr ab, diese auf Koreanisch mit deutschen bzw. englischen Untertiteln zu schauen.

Da der Streamingdienst leider keine Nutzerdaten veröffentlicht, wissen wir aber nicht wirklich, wie diese beim Publikum ankommen. Trotzdem wollen wir euch einige K-Dramen vorstellen, die besonders für Romantiker unter euch geeignet sind. Zudem listen wir euch auch auf, welche bekannten K-Pop-Stars in diesen Serien zu finden sind, denn eines ist in Südkorea an der Tagesordnung: eine enorme Verquickung der unterschiedlichen Entertainment-Bereiche.

Falls ihr Gefallen an dieser Liste mit romantischen Serien über Liebe und Herzschmerz findet, können wir auch noch südkoreanische Serien-Empfehlungen für die Genres Fantasy und Historiendrama liefern, die ebenfalls mit viel Romantik aufwarten. Sagt uns Bescheid und entdeckt eine faszinierende Kultur!