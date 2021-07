Rückkehr einer Horror-Ikone: Der erste Trailer zur Chucky-Serie verspricht ein Blutbad

Horrorfans können sich nicht nur auf die Rückkehr von Michael Myers, sondern noch einer weiteren Slasher-Ikone freuen: Chucky die Mörderpuppe bekommt eine eigene Serie. Dazu gibt's jetzt den ersten Trailer.

Knapp 33 Jahre nach ihrem ersten Leinwandauftritt sorgt die kleine rothaarige Killerpuppe erstmals in Serienform für Angst und Schrecken. Die Horrorserie Chucky startet im Oktober in den USA und setzt die Story des bisher sieben Filme umfassenden Franchise in acht Episoden fort.

Im Rahmen der ComicCon@Home wurde nun der allererste Trailer zu Chucky veröffentlicht. Und dieser nimmt alle Sorgen, dass sich die Mörderpuppe fürs Fernsehen mit blutigen Kills zurückhalten muss. Macht euch auf brutalen Puppen-Terror gefasst!

Schaut euch hier den ersten Trailer für die Chucky-Serie an:

Chucky - TV Series Trailer (English) HD

Die Horrorpuppe kehrt zurück: Darum geht's in der Slasher-Serie Chucky

Auf dem Flohmarkt einer kleinen verschlafenen Stadt wird eine gebrauchte Good Guys-Puppe angeboten. Diese erwirbt der 14-jährige queere Teenager Jake, dessen Mutter kürzlich verstorben ist. Was Jake nicht ahnen konnte: Die harmlos wirkende Puppe wird von der Seele des Serienkillers Charles Lee Ray bewohnt.

Eine Reihe von grausamen Morden sucht schließlich die Nachbarschaft heim und offenbart die dunkelsten Geheimnisse der Bewohner. Unterdessen wird die kleine Stadt zum Treffpunkt verschiedener Freunde und Feinde der rothaarigen Puppe, die die Wahrheit hinter der schrecklichen Mordserie enthüllen.



Die Chucky-Serie wird zum Avengers des Horror-Franchise

Showrunner und Franchise-Schöpfer Don Mancini erzählt mit Chucky eine neue Geschichte, die sich auf die Anfänge der Filmreihe besinnt. Nach langer Zeit stehen wieder Kinder und Teenies im Vordergrund, die sich gegen Chucky zur Wehr setzen müssen.

© Syfy Chucky und sein neuer Besitzer

Im Verlauf von acht Episoden sollen die zahlreichen offenen Handlungsfäden der vergangenen Filme aufgegriffen werden. 33 Jahre Franchise-Kanon kulminieren in einem Horror-Ereignis, das bekannte Figuren der Reihe für einen epischen Showdown zusammenbringt. Hier erwartet uns quasi der Avengers des Chucky-Franchise.

Folgende Chucky-Rückkehrer:innen sind bereits bestätigt:

Brad Dourif als Stimme von Chucky

Fiona Dourif als Nica Pierce

Alex Vincent als Andy Barclay

Christine Elise McCarthy als Kyle

Jennifer Tilly als Tiffany Valentine

Alle sieben Filme des Chucky-Franchise im Überblick

Im Jahr 2019 entstand zudem mit Child's Play ein Remake der Reihe, das allerdings nur wenig mit dem Original gemeinsam hatte und nicht zum Kanon der weiterlaufenden Hauptreihe gehört.

Chucky: Wann und wo startet die Horrorserie?

In den USA startet Chucky am 12. Oktober 2021 bei den Sendern Syfy und USA Network. Ein deutsches Startdatum ist noch nicht bekannt. Möglich ist eine Veröffentlichung beim deutschen Syfy-Sender, der unter anderem via Sky empfangbar ist.

Seid ihr schon gespannt auf die Chucky-Serie?