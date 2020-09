Rückkehr von Glenn & Shane möglich: Das wollen wir in Tales of the Walking Dead sehen

Mit der Zombie-Spin-off Tales of the Walking Dead könnten bereits tote Figuren wie Glenn und Abraham eine Rückkehr feiern. Hier sind die 6 Figuren, die wir in der The Walking Dead-Anthologie sehen wollen.

The Walking Dead endet mit der kommenden 11. Staffel. Diese Nachricht mussten Fans der Zombieserie erst mal verkraften. Aber ein kompletter Abschied wird es nicht. Denn das Franchise lebt weiter und wird nach dem Ende der Mutterserie The Walking Dead mit weiteren Spin-offs und Filmen fortgesetzt.

Eines der interessantesten Projekte, das uns in den kommenden Jahren erwartet ist die Anthologieserie Tales of the Walking Dead, die mit in sich geschlossenen Geschichten neue und alte Figuren auftreten lässt und damit den Plan für eine Rückkehr verstorbener Fanlieblinge bestätigt. Wir haben einmal unsere Lieblingscharaktere herausgesucht, deren Rückkehr wir in der neuen The Walking Dead-Serie sehen wollen.

The Walking Dead: Die Videospiele liefern Dutzende Vorlagen für Clementine-Folgen

Das kleine Mädchen und später Teenagerin Clementine hätte eigentlich eine ganze Spin-off-Serie verdient. Mit einer Folge in Tales of the Walking Dead, die sich eines ihrer Abenteuer in den Telltale-Videospielen herauspickt, könnte ich mich auch anfreunden. Sie ist acht Jahre alt, wenn die Apokalypse ausbricht und wir sehen bzw. spielen durch ihre Augen, wie es sich anfühlt, in diesem brutalen Chaos älter zu werden, Menschen zu verlieren und harte Entscheidungen zu treffen.

© Telltale Games Clementine in den The Walking Dead-Telltalle-Spielen

Allen, die sich auf das Spin-off The Walking Dead: World Beyond freuen, weil wir hier mehr über jüngere Leute in der Apokalypse erfahren, kann ich die fünf The Walking Dead-Videospiele von Telltale Games wärmstens ans Herz legen. (AW)

The Walking Dead-Wunsch: Glenn-Prequel mit Pizzaboten-Action

Da ich den Verlust von Glenn (Steven Yeun) auch Jahre später nur schwer verkraftet habe, will ich in den Tales of the Walking Dead unbedingt Glenns Vorgeschichte sehen. Wie aus dem Pizzaboten der Zombie-Killer wird, dem Rick in Staffel 1 in Atlanta begegnet, würde bestimmt eine spannende (und lustige) Story abgeben.

© AMC The Walking Dead: Glenn

Vor meinem inneren Auge sehe ich die untote Apokalypse langsam ausbrechen und Glenn auf einem Mofa im Slalom trotzdem noch versuchen, seine Pizzas auszuliefern, während die Welt um ihn herum zu Grunde geht. (ES)

Tales of the Walking Dead: Wir wollen Shane kurz nach der Apokalpyse sehen

Shane (Jon Bernthal) ist eine Blaupause für Persönlichkeitsfluiditäten unter Apokalypseneinfluss. Wie sich der dominante, aggressive, aber nicht durch und durch böse Mann entwickelt, wenn sich alles um ihn herum verändert, ließe sich am besten beobachten in den Minuten, Stunden und Tagen nach dem Ausbruch der Seuche.

© AMC The Walking Dead: Shane

Wie reagiert Shane unmittelbar auf die schleichende Erkenntnis, dass die Zivilisation zusammenbricht und Menschen zu Walkern werden? Akzeptierte er sein neues Leben wirklich so schnell, wie es in der Hauptserie den Eindruck macht? Das Online-Spiel The Walking Dead: Dead Reckoning verfolgte Shanes Weg hier bereits, es gäbe also sogar eine präzise Vorlage für eine Episode. (HB)

Kehrt Abraham zurück? Der Fan-Wunsch muss erhört werden

Kein Charakter aus dem The Walking Dead-Franchise wurde in den vergangenen Jahren so oft als Rückkehr-Kandidat gehandelt wie der Zigarren rauchende Badass Abraham Ford. Und kaum eine Rückkehr ist wahrscheinlicher als die von Abraham, immerhin ist Michael Cudlitz als Regisseur noch immer ein aktiver Teil des Franchises.

© AMC The Walking Dead: Abraham

Im Spin-off Fear the Walking Dead wurde bereits mehrfach auf Abraham angespielt. Trotz seines schockierenden Todes könnte er nochmal für ein Abenteuer zurückkehren. Und dann erfahren wir vielleicht endlich, wie er mit Daniel Salazar und Althea in Texas zusammenstieß, ehe er sich auf den Weg in Richtung Georgia macht und dort mit Rosita und Eugene auf Rick Grimes trifft. (MW)

The Walking Dead-Spin-off: Brauchen wir ein Negan-Prequel?

Obwohl wir noch nicht wissen, was mit Negan in der finalen Staffel der Mutterserie passieren wird, könnte Tales of the Walking Dead endlich die Chance nutzen, um den beliebten Prequel-Comic Here’s Negan zu verfilmen.

© AMC The Walking Dead: Negan

Darin erfahren wir die Vorgeschichte des blutrünstigen Savior-Anführer, der vor der Apokalypse Sportlehrer war und sich um seine kranke Frau Lucille kümmerte. Aber brauchen wir überhaupt ein Negan-Prequel? Immerhin wurden einzelne Versatzstücke der Geschichte schon längt von Serien-Negan erzählt. (MW)

Vergessene The Walking Dead-Charaktere kehren zurück. Wo ist Winnie?

Das Spin-off Tales muss nicht unbedingt die prominenten Toten zurückbringen, sondern könnte auch die Geschichten kleiner Nebenfiguren fortführen, wie zum Beispiel Winnie. Bitte, wer?

© AMC The Walking Dead: Winnie

Winnie ist eine Nebenfigur, die nur in einer Folge der 9. Staffel auftrat. Wir lernten sie Teil von Jocelyns Gruppe von mörderischen Kindern kennen. Nachdem Michonne alle Kids abschlachtet, bleibt Winnie als einzige übrig und flüchtet. Zumindest ich würde gerne erfahren, was mit ihre anschließend geschehen ist. (MW)

Podcast für The Walking Dead-Fans: Wie endet die Zombie-Serie?

Das Ende von The Walking Dead steht fest. In der neuen Folge Streamgestöber schauen Andrea, Matthias und Max darauf, was Fans bis zum epischen Finale erwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl die Mutterserie mit Staffel 11 beendet wird, lebt das Franchise weiter. Wir schauen auf die kommenden Projekte, die uns in den kommenden Jahren erwarten. Ebenso spekulieren wir, wie The Walking Dead in Staffel 11 enden wird und ob das Ende der Comics überhaupt so in der Serie stattfinden kann.

Welche Charaktere würde ihr gerne in der The Walking Dead-Anthologie Tales sehen?