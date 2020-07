The Walking Dead schenkt toten Fan-Lieblingen eigene Serien und Filme

In 10 Staffeln The Walking Dead musste schon etliche Figuren ihr Leben lassen. Laut Franchise-Chef Scott Gimple könnten einige von ihnen bald eigene Prequels erhalten.

Das The Walking Dead-Franchise ist noch lange nicht am Ende. Im kommenden Oktober starten neben dem heißerwarteten Staffel 10-Finale zusätzlich die 6. Staffel von Fear the Walking Dead sowie das neue Spin-off The Walking Dead: World Beyond. Neben der Ankündigung von 6 Extra-Folgen für The Walking Dead Staffel 10, wurde nun auch die Rückkehr von toten Fan-Lieblingen in Aussicht gestellt.

Das The Walking Dead-Kochbuch Zu Amazon Für hungrige Zombie-Fans





The Walking Dead: Vorgeschichten zu toten Figuren in Planung

Im Rahmen eines Walking Dead-Panels auf der virtuellen Comic-Con@Home äußerte sich Franchise-Chef Scott M. Gimple zu den Plänen, bereits verstorbene Charaktere zurückbringen zu wollen. Auf die Frage eines Fans, welche Figuren er gerne zurückholen würde, antwortete er:

Wir arbeiten an Dingen, bei denen wir uns vergangene Charaktere anschauen. Vielleicht keine komplette Serie, aber wir haben Ideen [...] vielleicht nicht vor der Apokalypse, sondern zu Beginn der Apokalypse. Also, freut euch darauf.

Der Plan ist gewiss nicht neu. So wurde schon in der Vergangenheit über eine mögliche Rückkehr des Fan-Lieblings Abraham spekuliert, welcher in Staffel 7 brutal von Negan ermordet wurde. Und auch Miniserien oder Filme zu beliebten Charakteren aus den The Walking Dead-Serien waren schon im Gespräch. Nun wissen wir aber, dass diese Pläne noch immer aktiv verfolgt werden.

Hier gibt es den Trailer zum The Walking Dead Staffel 10-Finale zu sehen:

The Walking Dead - S10 E16 Trailer (English) HD

Gimple verriet zudem auch, welche Figur er gerne zurückbringen würde: "Als erstes würde ich Glenn wählen, denn ich vermisse es, mit Steven [Yeun] zu arbeiten und es wäre sehr witzig. Ich mag witzig.". Wie ernst es Scott Gimple mit einem Comedy-Prequel zu Glenn Rhee meint, sei mal dahin gestellt.

The Walking Dead-Prequels: Welche Figuren können zurückkehren?

Dass ein Ausstieg bei The Walking Dead nicht das Ende einer Figur bedeutet, wurde schon in der Vergangenheit bewiesen. So wanderten bereits Morgan und Dwight (und demnächst dessen Freundin Sherry) zum Spin-off Fear the Walking Dead über. Und auch ausgeschiedene Hauptfiguren wie Rick Grimes und Michonne sollen in einer der geplanten Film-Trilogie zurückkehren.

© AMC Glenn in The Walking Dead

Verstorbene (und auch verschollene) Figuren, die ein Prequel bekommen könnten, gibt es in The Walking Dead zuhauf. Mit möglichen TV-Filmen und Miniserien wird nun beliebten Figuren wie Abraham, Sasha, Jesus oder auch Glenn der Weg für eine Rückkehr geebnet. Oder erfahren wir endlich, wo eigentlich Heath seit Staffel 6 abgeblieben ist?

Aber welche Prequels wollen wir wirklich zu sehen bekommen? Spannend wäre auch die Verfilmung der Comic-Vorgeschichte zu Negan oder eine Miniserie über Maggie, die erforscht was sie und Baby-Hershel während des Zeitsprungs von 6 Jahren erlebt haben.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Ist die Serie nach 10 Staffeln noch gut?

In der Zombie-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - knöpfen sich Max, Sebastian und Yves The Walking Dead vor:

Wir fragen: Ist die Horrorserie nach einem ganzen Jahrzehnt noch gut? Dafür schauen sie auf die Höhepunkte und Tiefpunkte aus 10 Staffeln The Walking Dead.

Welche Charaktere wollt ihr in einer Prequel-Serie oder einem Film wiedersehen?