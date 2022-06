Rückkehr nach 31 Jahren: Til Schweiger dreht Fortsetzung des deutschen Fast & Furious und hier ist das erste Bild des Casts

Vor 31 Jahren gab Til Schweiger sein Spielfilm-Debüt im deutschen Fast and Furious. Kürzlich teilte er ein Bild von der Besetzung der Fortsetzung Manta, Manta 2.

Brad Pitt oder Til Schweiger? Wer wird den besseren Motoren-Kracher über einen alternden Raser und seinen jungen Herausforderer drehen? Die beiden blonden Titanen des Films arbeiten nämlich gerade an überraschend ähnlichen Stoffen. Brad Pitt wird einen Formel 1-Film mit dem Top Gun Maverick-Regisseur drehen, während Til Schweiger in der Planung seines Sequels zu Manta Manta steckt. Der Star aus Inglourious Basterds hat im Rennen aktuell die Nase vorn. Er teilte bereits ein Bild mit dem Cast, das 31 Jahre später zum deutschen Fast and Furious zurückkehrt.

Til Schweiger ruft: Die Besetzung von Manta Manta kehrt nach 31 Jahren zurück

Bei Instagram teilten die Stars aus Manta Manta 2 ein Gruppenbild, das vor allem eines bestätigt: Auch Filme wie Manta Manta brauchen ein Drehbuch mit Worten und Sätzen und solchen Dingen drin, denn das Bild wurde bei einer Leseprobe geschossen.

Zu sehen sind vier Stars aus dem Original Manta, Manta von 1991, Martin Armknecht (Axel), Til Schweiger (Bertie), Tina Ruland (Uschi) und Martin Kessler (Klausi):

Und damit mir hier niemand vorwirft, der Artikel hätte keinen Gehalt, gibt es das Ganze nochmal in bunt mit einem leicht abwesend dreinblickenden Til Schweiger:

Das deutsche Fast and Furious: Was ist über den Raser-Spaß Manta Manta 2 bekannt?

Manta Manta 2 wird im Sommer gedreht. Einen Kinostart gibt es noch nicht. Denkbar wäre eine Release in der ersten Hälfte 2023.

Til Schweiger führt Regie.

Die Geschichte der Actionkomödie Manta Manta 2 spielt angeblich nach der Scheidung von Uschi und Bertie. Ihr gemeinsamer Sohn will in die Fußstapfen seines Vaters treten und Rennfahrer werden.

Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch noch bis zum 16. Juni bei der Casting-Firma melden. Die sucht nämlich "Männer und Frauen zwischen 6 und 80 Jahren aus ganz NRW", die Zuschauende eines Autorennens, Gäste eine Party, "hübsche Bikinimädels" und vieles mehr spielen sollen.



Til Schweiger hat vorgelegt. Jetzt ist Brad Pitt dran.