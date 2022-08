Rückschlag für DC-Fans: 2 Mega-Blockbuster wurden jetzt verschoben, weil dem Studio Geld fehlt

Durch die Veränderung in der Warner-Führungsebene wurden zwei große DC-Blockbuster jetzt verschoben. Grund dafür ist fehlendes Geld für Marketing.

Wer sich auf ein Box Office-Duell zwischen Shazam 2: Fury of the Gods und Avatar 2: The Way of Water im Dezember gefreut hat, dürfte jetzt enttäuscht sein. Wie das Studio Warner Bros. mit Warner Bros. Discovery als neue Führungsebene verkündet hat, wurde der DC-Blockbuster auf 2023 verschoben. Auch Aquaman 2 hat nächstes Jahr einen viel späteren Starttermin bekommen.

Warner verschiebt zwei große DC-Filme wegen fehlendem Marketing-Budget

Wie der Hollywood Reporter berichtet, startet das Shazam!-Sequel jetzt erst am 17. März 2023. Hier sollte eigentlich Aquaman 2 ins Kino kommen, der wiederum auf den 25. Dezember 2023 verschoben wurde.

Schaut hier noch eine erste Sneak Peek zu Aquaman 2:

Aquaman and the Lost Kingdom - DC FanDome Sneak Peak (English) HD

Als Grund erklärt der Hollywood Reporter, dass die neue Leitung von Warner Marketing-Kosten und Geld für Werbung für die größten Blockbuster-Filme weiter ausbreiten (also sparen muss) und so weniger Filme pro Jahr veröffentlichen will. Dadurch erscheinen dieses Jahr nur noch Don't Worry, Darling und Black Adam als größere Warner-Titel im Kino.

Shazam! 2-Regisseur David F. Sandberg erklärte auf Twitter, dass das DC-Sequel in wenigen Wochen komplett fertiggestellt ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Durch die neue Sparmaßnahme des Studios müssen sich Fans allerdings noch bis März auf den Blockbuster gedulden. Was mit dem Flash-Solofilm passiert, der am 22. Juni 2023 ins Kino kommen soll, ist noch nicht bekannt.

Ben Afflecks Batman, der in dem Film dabei ist, sollte eigentlich zuerst in Aquaman 2 zurückkehren. Ob die Chronologie der Auftritte durch die Verschiebung des Aquaman-Sequels durcheinander gerät, steht nicht fest.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr von den DC-Verschiebungen?