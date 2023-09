"Tat, was ich tun musste": Big Bang Theory-Stars gaben Sheldon-Darsteller Jim Parsons die Schuld am Ende der Serie und der reagierte eiskalt

Hat Jim Parsons The Big Bang Theory zerstört? Der Sheldon Cooper-Darsteller gilt als Henker der Sitcom. Seine überraschende Entscheidung sorgte offenbar für Unmut in der übrigen Besetzung.

Das Ende von The Big Bang Theory war für viele Fans ein Schock – und das, obwohl die Serie 12 Jahre lief. Dennoch deutete lange wenig auf einen Abschluss der Nerd-Show hin. Die Quoten waren einigermaßen stabil, die Stars wirkten ihrer Serie treu ergeben.

Wie kam es dennoch zum Ende der Sitcom? Den entscheidenden Impuls, das wurde in den letzten Jahren immer deutlicher, gab wohl Sheldon Cooper-Darsteller Jim Parsons. Das sahen scheinbar auch einige seiner Kolleg:innen so.



Ist Jim Parsons wirklich Schuld am The Big Bang Theory-Ende?

Es war schon länger bekannt, dass Jim Parsons vor dem Serienfinale keine Lust mehr hatte, den verschrobenen Physiker Sheldon Cooper zu spielen. Jim Parsons sagte 2019, es habe keinen "negativen Anlass" gegeben, Big Bang Theory zu verlassen. Aber nun fühle es sich so an,"als wäre der Tisch leer geräumt". TBBT war ohne Sheldon nicht vorstellbar – und das Ende damit besiegelt.

CBS Jim Parsons als Sheldon Cooper

Schöpfer Chuck Lorre zog die harten Konsequenzen: "Ich konnte mich nicht mit der Idee abfinden, ohne das ganze Ensemble weiterzumachen. Das ganze Ensemble ist der Grund, warum wir so erfolgreich geworden sind. Es fühlte sich nie richtig an".

Also: Ja, Jim Parsons hat das Ende von The Big Bang Theory eingeleitet. Wie reagierten seine Co-Stars darauf?

Die anderen The Big Bang Theory-Stars waren sauer auf Jim Parsons

In dem Buch The Big Bang Theory - Der definitive Insiderbericht zur kultigen TV-Serie * beschreibt Leonard-Darsteller Johnny Galecki, wie enttäuscht er über die Entscheidung von Parsons gewesen sei, wie unter anderem unsere Partnerseite Espinof berichtete.

Auch zwischen Parsons und Penny-Darstellerin Kaley Cuoco soll es nach Parsons Entscheidung Spannungen gegeben haben. Dem ausführenden Produzenten Steve Holland zufolge habe Cuoco in den Proben jeden Augenkontakt mit Parsons gemieden. Der Streit wurde aber ausgeräumt.

CBS Kaley Cuoco als Penny

Jim Parsons kühle Reaktion auf die Enttäuschung seiner Kolleg:innen

2022 äußerte sich Parsons im Interview mit Yahoo zu den Verstimmungen zwischen ihm und dem Rest-Cast. Es sei "nie schön zu hören, dass man etwas getan hat, was jemanden wütend oder traurig gemacht hat."

Parsons war jedoch überzeugt von seiner Entscheidung, die Sitcom, die in zum Star machte, hinter sich zu lassen:

Aber ich tat, was ich tun musste, und es war der beste Weg, damit umzugehen. Um ehrlich zu sein, wir waren nicht die Art von Gruppe, bei der ich es für nötig hielt, vorher ein Gruppentreffen abzuhalten.

Parsons deutete hier an, dass er seinen durchaus schwerwiegenden Entschluss zuvor nicht mit der übrigen Besetzung absprach – wozu er natürlich nicht verpflichtet ist. Dennoch würde das die Irritationen bei Kaley Cuoco und Co. erklären.

Ein Teil des Casts konnte auch nach dem TBBT-Ende an den Erfolg anknüpfen. Kaley Cuoco zum Beispiel spielte die Hauptrolle in der Thriller-Serie The Flight Attendant. Jim Parsons war schon vor dem Abschluss der Serie ein gefragter Charakterdarsteller, hat nun aber noch mehr Zeit, um in Serien wie Hollywood bei Netflix mitzuspielen.



Und wer hat Two and a Half Men zerstört? Einer der größten Serien-Skandale erklärt

In den 2000er Jahre wirkte Two and a Half Men geradezu unbesiegbar. Doch dann wurde Hauptdarsteller Charlie Sheen nach acht Staffeln gefeuert und die Verantwortlichen mussten eine wichtige Entscheidung über die Zukunft der Serie treffen. Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber auf diesen einschneidenden Wendepunkt zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat zum Rauswurf von Charlie Sheen geführt? Wie hat sich Two and a Half Men neu erfunden? Und was bleibt zwei Dekaden später übrig, wenn wir auf die Sitcom und einen der größten Serien-Skandale des 21. Jahrhunderts zurückblicken? Wir gehen die wichtigsten Fragen zu Two and a Half Men, Charlie Sheen und Ashton Kutcher durch.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.