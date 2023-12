"Ruiniert die Magie": Peinliches Detail in Weihnachtsfolge einer der größten Kultserien enthüllt und Fans ist es nie aufgefallen

Dawson's Creek ist absoluter Kult und wird gerade zur Weihnachtszeit von vielen Fans wieder ausgegraben. Einigen fiel dabei jetzt ein peinliches Detail auf, das sie vor 20 Jahren übersehen haben.

Wenn sich zu Weihnachten wieder viele ehemalige Kinder bei ihren Eltern einfinden, ist es Zeit für Nostalgie. Stammen sie aus den 90ern, bedeutet das nicht selten einen Dawson's Creek-Marathon. Und ausgerechnet bei der beliebten Weihnachtsfolge ist den Fans nach 20 Jahren ein skurriles Detail ins Auge gesprungen.

Kult-Serie Dawson's Creek hat Fans vor 20 Jahren mit Fake-Schnee abgespeist

"Ist mir [früher] null aufgefallen", schreiben viele. "Das haben wir damals auf unseren Röhrenfernsehern nicht mitbekommen", erklärt ein weiterer Fan. "HD ruiniert die Magie", kritisiert ein dritter. Die ganze Aufregung dreht sich um die zehnte Folge der sechsten Staffel namens Das große Essen (Merry Mayhem im US-Original). Genauer gesagt, um falschen Schnee.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie vielen Fans erst mehr als 20 Jahre nach der ersten TV-Ausstrahlung auffällt, handelt es sich in der Szene nicht um echten Schnee. Vielmehr haben die Macher offenbar schlicht ein weißes Tuch oder Bettlaken über einen weichen Untergrund gelegt, um Geld für künstlichen Schnee zu sparen.

Die alten und neuen Fans nehmen das dank hochauflösender TVs enthüllte Detail mit Humor. Und warum auch nicht? Einfallsreichtum macht eine Kult-Serie nur sympathischer. Gerade zu Weihnachten.

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.