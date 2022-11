Für Deadpool: Ryan Reynolds hat als Einhorn bei The Masked Singer mitgemacht und das Video davon traumatisiert nicht nur ihn

Für Deadpool trat Ryan Reynolds im koreanischen The Masked Singer als Einhorn auf. Die ganze Erfahrung hat ihn nachhaltig verstört.

Für seine Herzensrolle Deadpool ist Ryan Reynolds sich für nichts zu schade. Auf Promo-Tour für Deadpool 2 machte er bei der koreanischen Version von The Masked Singer mit. Als Einhorn. Und ist noch immer davon traumatisiert.

Im Einhorn-Kostüm: Ryan Reynolds kannte The Masked Singer-Lied nicht

Das offenbarte er im Spirited-Interview mit Today :

Bevor The Masked Singer in den USA ankam, [gab es die Show nur in] Südkorea. Ich meinte: "Da müssen wir unbedingt mitmachen!" Ich war der erste Westler in der Show, als war meine Enthüllung ein große Überraschung. Aber das Verrückte ist, es war die Hölle. Ich dachte nur: "Warum mache ich hier mit? Ich kenne das Lied nicht mal." Es war traumatisch.

Schaut euch hier das Video von Ryan Reynolds' The Masked-Singer-Auftritt an:

Südkorea ist das Ursprungsland des The Masked Singer-Formats, das dort King of Mask Singer heißt. Die Gesangsqualitäten werden dabei von einer Jury beurteilt. Wie in der deutschen oder auch amerikanischen Version darf der Sieger seine Maske aufbehalten. Reynolds' Qualitäten genügten offenbar nicht für mehr als einen Auftritt.

Wie Reynolds im Gespräch andeutet, verlangen internationale Werbetouren für Blockbuster ihren Stars oft einiges ab. Insbesondere asiatische Gameshows gelten bisweilen als ungewöhnliche Erfahrung für westliche Schauspieler:innen.

Was haltet ihr von Reynolds' Auftritt?