Hugh Jackman wärmt sich für Wolverine-Rückkehr auf und disst direkt Ryan Reynolds

Ryan Reynolds und Hugh Jackman verbindet seit Jahren eine fröhliche Fehde. Die lässt der Wolverine-Star zum Deadpool 3-Auftakt wieder aufleben.

Für Deadpool 3 werden Ryan Reynolds und Wolverine-Darsteller Hugh Jackman gemeinsam vor der Kamera stehen. Die gute Beziehung der beiden äußert sich seit Jahren in gut gemeinten Spötteleien und Schlagabtauschen in den sozialen Medien. Jetzt zieht Jackman seinen künftigen Co-Star mit einem Kinderschauspieler durch den Kakao.

Wolverine-Darsteller Hugh Jackman trainiert für Deadpool 3 gegen Kinder-Ryan Reynolds

Jackman ist neben seiner Hollywood-Karriere ein geschäftiger Theaterschauspieler. Von der Bühne des Broadway-Stücks The Music Man veröffentlichte er nun ein Bild, das ihn in Wolverine-Pose mit dem jungen Kollegen Benjamin Pajak. Der Kinderschauspieler trägt eine Deadpool-Maske. Jackman kommentiert (via Instagram ):

© Hugh Jackman/Instagram Hugh Jackman mit Co-Star Benjamin Pajak





Spiele gerade eine Szene mit Ryan Reynolds Körper-Double Benjamin Pajak. Die Ähnlichkeit ist geradezu unheimlich.

Ganz offenbar ist Deadpool für den X-Man mit den Teleskopklauen also nicht mehr als ein kleines Kind. Es ist der letzte fröhliche Tiefschlag in einer Reihe von Spötteleien, die zwischen den beiden schon am Set von X-Men Origins: Wolverine begann (via Cinemablend ).

Wann kommt der Marvel-Blockbuster Deadpool 3 ins Kino?

Bis die beiden Marvel-Darsteller sich auch auf der Leinwand wieder Saures geben, wird es aber leider noch dauern. Deadpool 3 soll erst am 6. November 2024 ins Kino kommen. Viel Zeit, um noch gegen ein paar Kinder zu trainieren.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

