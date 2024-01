Ryan Reynolds teilt neues Bild aus Deadpool 3, das eine Rückkehr zum emotionalsten Wolverine-Moment nach 7 Jahren andeutet

Im MCU-Spektakel Deadpool 3 sollen zahlreiche Marvel-Filmuniversen miteinander kollidieren. Ryan Reynolds deutet nun einen emotionalen Wolverine-Moment an.

Nicht nur Ryan Reynolds' sprücheklopfender Anti-Held Wade Wilson steht im Mittelpunkt von Deadpool 3, der mit einem Multiversums-Abenteuer tief in die Geschichte vergangener Marvel-Filme eintaucht. Fast noch größer scheint die Fan-Vorfreude auf die Rückkehr von Hugh Jackman als X-Men Wolverine zu sein.

Wolverine wird nicht nur nach 24 Jahren endlich sein ikonisches Comic-Kostüm samt gelber Maske tragen. Ein neues Set-Foto zu Deadpool 3 deutet nun eine Rückkehr zum besten Auftritt des Marvel-Helden an.

Deadpool 3 könnte zu den Ereignissen aus Logan zurückkehren

Im Rahmen der weiterhin auf Hochtouren laufenden Dreharbeiten zu Deadpool 3 teilte Ryan Reynolds auf Instagram ein neues Foto, das Fan-Spekulationen in die Höhe treibt. Das schwarzweiße Behind-the-Scenes-Bild zeigt zwei Stühle mit den Namen "Logan" und "Wade Wilson". Im Hintergrund ist eine Art Maisfeld zu erkennen. Die Anspielung auf den Superhelden-Film Logan - The Wolverine könnte nicht deutlicher sein.

Eine Farm samt Maisfeld ist einer der zentralen Schauplätze aus dem X-Men-Film Logan aus dem Jahr 2017, der von vielen Fans als einer der besten Marvel-Filme angesehen wird. Darüber hinaus wurde der emotionale Abschied von Wolverine auch in einer schwarz-weißen Version in die Kinos gebracht.

Ein Gerücht um einen Auftritt von X 23-Darstellerin Dafne Keen ließ bereits vermuten, dass Deadpool 3 auch einen multiversalen Abstecher in die Welt des Films Logan machen wird. In einem Interview (via Collider ) versprach Regisseur Shawn Levy jedoch, dass die Ereignisse aus Logan nicht verändert werden sollen:

Logan ist Kanon. Wir lieben Logan. Das ist passiert. Ich möchte, dass die Welt weiß, dass wir alle eine tiefe Liebe und Respekt für Logan teilen, für jeden Aspekt, wie er gemacht ist, und für alle Ereignisse, die stattfinden.

Wenn Logans Tod ein feststehendes Ereignis im Marvel-Multiversum sein soll, bleibt weiterhin unklar, welcher Wolverine genau Wade Wilson in Deadpool 3 zur Seite steht. Da die aus der MCU-Serie Loki bekannte TVA eine Rolle spielen soll, könnte es sich aber um eine Variante der Figur handeln, die vor ihrem Tod aus der Zeitlinie herausgerissen wurde.

Wann startet Deadpool 3 im Kino?

Obwohl die Dreharbeiten noch laufen, soll die Marvel-Fortsetzung mit Deadpool und Wolverine schon am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos starten. Deadpool 3 ist der einzige MCU-Blockuster, der in diesem Jahr auf der großen Leinwand zu sehen ist.

Gerüchten zufolge könnte der erste Trailer zu Deadpool 3 könnte bereits am 14. Februar im Rahmen der Super Bowls erscheinen.

