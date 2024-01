"Perfektion": Neuer Deadpool 3-Leak zu Wolverine lässt Marvel-Fans direkt ausrasten

Hugh Jackman wird als Wolverine in Deadpool 3 mitspielen und ein legendäres Kostüm aus den Marvel-Comics tragen. Jetzt ist ein Bild von seiner Maske aufgetaucht und die Fans sind begeistert.

Bei Marvel bleibt niemand wirklich lange tot. Das gilt auch für X-Man Wolverine, von dem sich Darsteller Hugh Jackman eigentlich schon 2017 mit Logan - The Wolverine verabschiedete. Für Deadpool 3 kehrt er doch noch einmal zurück und bekommt von Franchise-Vater Ryan Reynolds glatt sein legendäres gelbes Kostüm aus den Comics spendiert. Aber nicht nur das: Auch von der ikonischen Wolverine-Maske gibt es jetzt ein erstes Bild.

Wolverine-Maske begeistert Deadpool 3-Fans: "Das Beste, was es gibt"

Laut Comic Book Movie handelt es sich bei dem geleakten Bild vermutlich um Referenzmaterial für Deadpool 3-Merchandise. Dem Bericht zufolge erschien das Bild zuerst auf dem X-Account der Enthüllungsseite CanWeGetToast . Zu sehen ist die gelb-schwarze Wolverine-Maske aus der Comic-Vorlage.

In den Kommentaren zeigt sich die Deadpool-Community von dem Bild begeistert. "Das Beste, was es gibt", heißt es etwa, ein anderer Fan beschreibt die Maske schlicht mit "Perfektion". Ein dritter drückt durch ein Bild aus, wie "besessen" er von der Enthüllung sei.

Ob es sich tatsächlich um das fertige Design für Wolverines Maske in Deadpool 3 handelt, lässt sich am Ende nicht mit völliger Sicherheit bestätigen. Es ist möglich, dass weitere Bilder zum Film in Kürze Klarheit schaffen.

Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

Deadpool 3 soll am 24. Juli 2024 in die deutschen Kinos kommen. Es ist der erste Deadpool-Film seit sechs Jahren. Vor der Kamera werden neben Reynolds und Jackman unter anderem Jennifer Garner (Elektra) und Matthew Macfadyen (Stolz und Vorurteil) zu sehen sein.

