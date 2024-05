Samstag im TV: 200-Millionen-Abenteuerfilm, der auf einer der größten Legende beruht und schon 15-mal (!) verfilmt wurde

Unser TV-Tipp am Samstag beruht auf einer ca. 1.600 Jahre alten Legende. Ausgestrahlt wird der gigantische Abenteuerfilm zur besten Sendezeit auf Sat.1.

Disney hat eine neue Erfolgsformel entdeckt: Altbekannten Klassiker aus der Kindheit werden in spektakuläre Live-Action verwandelt. Mit Die Schöne und das Biest und Aladdin wurde die Milliardenmarke an den Kinokassen geknackt. Auch Mulan sollte dem Beispiel folgen und es wurden 200-300 Millionen US-Dollar investiert. Durch die Corona-Pandemie samt Lockdown konnte der Film letztendlich nur knapp 70 Millionen im Kino einspielen und wurde zeitgleich bei Disney+ veröffentlicht.

Die kostspielige Disney-Produktion läuft am Samstag im TV.

Gigantischer Abenteuerfilm am Samstag im TV: Darum geht es in Disneys Live-Action-Verfilmung Mulan

Als China von Feinden aus dem Norden angegriffen wird, zieht der Kaiser aus jeder Familie kampffähige Männer ein. Auch Mulans gebrechlicher Vater soll in den Krieg ziehen. Um ihn zu retten, stiehlt Mulan (Yifei Liu) seinen Einzugsbefehl und gibt sich in der Armee als Junge aus. In der Ausbildung hat sie es nicht leicht, schafft es aber, sich den Respekt ihrer Kameraden und des Ausbilders zu verdienen, für den sie Gefühle entwickelt. Bald wird die Lage ernst, denn die große Schlacht rückt immer näher.

Disney Mulan

Mulan: Jahrtausend alte Legende wurde 15-mal (!) verfilmt

Die meisten Menschen aus der westlichen Welt haben vermutlich vor dem Erscheinen des Zeichentrickfilms Mulan von 1998 noch nie etwas von der mutigen Kriegerin gehört. In China ist die Geschichte jedoch seit über tausend Jahren bekannt und mehrfach verfilmt worden. Die Legende von Hua Mulan geht auf ein chinesisches Gedicht zurück, das sich zwischen 420 und 589 n. Chr. im Volksmund verbreitete. Auch hier zieht Mulan für ihren Vater in den Krieg und kämpft zwölf Jahre lang im Dienste des Kaiserreichs.

Bereits 1927 wurde die Ballade von Mulan in dem Stummfilm Hua Mulan Joins the Army filmisch interpretiert. Bis jetzt gibt es fünfzehn Verfilmungen, sieben TV-Serien und weitere literarische Werke und Videospiele. Die meisten Produktionen stammen aus China.

Wann läuft Disneys Live-Action-Film Mulan im TV?

Am Samstagabend, dem 18. Mai, um 20:15 Uhr zeigt Sat.1 den Disney-Film Mulan. Eine Wiederholung läuft bei dem Sender am Sonntag, dem 19. Mai, um 16:35 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Mulan jederzeit bei Disney+ im Stream schauen.

