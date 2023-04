Heute erstmals im TV: Fantasy-Remake von legendärer Action-Heldin, das 200 Millionen Dollar gekostet hat

Nach drei Jahren Wartezeit kommt ein großangelegtes Fantasy-Remake von Disney endlich auch ins Fernsehen: Mit Schlachten, mythischen Tieren und epischen Landschaften punktet das Action-Abenteuer Mulan.

Am heutigen Sonntag, dem 2. April 2023, läuft ein Fantasy-Blockbuster erstmals im Free TV: Um 20:15 Uhr zeigt RTL Disneys Realfilm-Remake Mulan. Die von Niki Caro (Whale Rider) inszenierte Neuverfilmung stützt sich dabei nicht nur auf eine uralte chinesische Legende, sondern auch auf ein beachtliches Budget.

Mulan heute im TV: Eines der teuersten Fantasy-Abenteuer für Disney

Der Zeichentrickfilm Mulan erschien 1998. Mehr als 30 Jahre später kleidete Disney seine chinesische Heldin in ein reales Gewand und schickte sie erneut als Mann verkleidet in den Kampf gegen dunkle Mächte: Angelehnt an die alte chinesische Ballade von Hua Mulan droht dem Kaiserreich ein Krieg und so werden aus jeder Familie Männer eingezogen, um ihre Heimat zu verteidigen. Um ihrem kranken Vater diese Bürde abzunehmen, gibt sich Mulan (Yifei Liu) als Sohn aus und verdient sich mit falscher Identität den Respekt innerhalb der Armee.

Die Fantasy-Aspekte schraubt das Remake von Mulan etwas zurück, obwohl eine Gestaltwandlerin und ein Phönix statt Drache die Magie weiterhin am Leben erhalten. Außerdem verweist ein versteckter Gastauftritt rührend auf die Vorlage.

Disney Mulan-Remake mit Donnie Yen, Liu Yifei und Gong Li

Unter all den als Realfilm neu aufgelegten Zeichentrick-Klassikern von Disney nimmt Mulan nicht zuletzt durch sein enormes Budget eine Sonderrolle ein: Offiziell kostete das Fantasy-Remake 200 Millionen Dollar, was Mulan weltweit zum teuersten Film unter weiblicher Regie machte. Aber auch innerhalb der Disney-Remakes wurde Mulan nur vom König der Löwen (mit 260 Millionen Dollar Budget) überflügelt und zog mit Alice im Wunderland (200 Mio $) gleich. Darstellerin Gong Li behauptete sogar, die Mulan-Kosten hätten sich eher auf 300 Millionen Dollar belaufen.

In den Kino-Einnahmen spiegelten sich die Kosten nicht wieder, weil der Start von Mulan mitten in die Corona-Panemie fiel. In den USA waren die Lichtspielhäuser geschlossen, weltweit spielte der Film ca. 70 Millionen Dollar ein. Deshalb kam eine alternative Auswertung ins Spiel: Disney+ veröffentlichte Mulan in einem Streaming-Experiment für 20€/30$, bevor das Remake drei Monate später auch regulär im Abo verfügbar wurde.

Wenn ihr die Fantasy-Neuauflage im TV verpasst, könnt ihr auch Mulan bei Disney+ streamen. Alles weitere Wichtige zum Mulan-Remake hatten wir euch schon vor dem Kinostart zusammengetragen.



