Samstag im TV: Die bessere Action-Version der erfolgreichsten Action-Reihe mit Gerard Butler

Gerard Butler hat mit seinem Film ein sehr erfolgreiches Franchise gegründet, diesem Action-Kracher hier war das nicht vergönnt – obwohl er besser war.

Einen Tag vor dem EM-Finale müsst ihr euch keine Sorgen um Fußball machen, sondern könnt stattdessen einen höchst unterhaltsamen Action-Film im TV sehen. White House Down erinnert an einen sehr ähnlichen, deutlich erfolgreicheren Streifen mit Gerard Butler, aus dem mittlerweile eine ganze Reihe geworden ist.

Action-Kracher am Samstag im TV: Darum geht's in White House Down

Die Geschichte läuft wirklich sehr ähnlich ab wie die aus Olympus Has Fallen. Auch in White House Down wird das titelgebende Weiße Haus in Washington, D.C. von Terroristen überrannt. Nur ein Mann befindet sich zum Glück noch darin, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika beschützen kann: Channing Tatum als Ex-Cop und Sicherheits-Profi John Cale.

Glücklicherweise war der gerade zufällig im Weißen Haus für ein Bewerbungsgespräch als Leibwächter des US-Präsidenten. Den neuen Job hat er offiziell zwar nicht bekommen, aber er springt großzügigerweise trotzdem einfach ein, um James Sawyer (Jamie Foxx) zu retten.

Sony Samstag im TV: Channing Tatum räumt in White House Down richtig auf.

White House Down war besser als Olympus Has Fallen, aber weniger erfolgreich

In White House Down stimmt die Chemie zwischen Foxx und Tatum und insgesamt kommt der krachige Action-Reißer einfach besser an die Atmosphäre und den Charme des großen Vorbilds Stirb langsam heran. Außerdem sorgt Regisseur Roland Emmerich (Independence Day) dafür, dass es ordentlich kracht und bombastisch zugeht. Auch bei den Moviepilot-Community-Bewertungen hat White House Down die Nase vorn.



Obwohl es Gerard Butlers Olympus Has Fallen nicht geschafft hat, mehr Geld einzuspielen (170 Millionen US-Dollar bei einem 70 Mio.-Budget) als White House Down (205 Mio. bei 150 Mio. Budget), sind die Zahlen im Verhältnis zum Budget natürlich besser (via Box Office Mojo ). White House Down ist als Flop in die Filmgeschichte eingegangen, während Olympus Has Fallen ein florierendes Franchise hervorgebracht hat. Der nächste Teil, Night Has Fallen, ist schon in der Mache.

TV oder Stream: Wann und wo kommt White House Down?

Wenn ihr euch den Action-Spaß um die Ohren schlagen wollt, habt ihr dazu am heutigen Samstag, den 13. Juli ab 22:05 Uhr auf ZDFneo die Gelegenheit. Der Film läuft bis um 0:05 Uhr und wird in derselben Nacht ab 3:15 noch einmal wiederholt.

Aber ihr könnt euch White House Down auch auf Netflix als Teil der Streaming-Flatrate im Abo ansehen. Oder auf Magenta TV, Amazon, Maxdome, Apple TV oder Google.



