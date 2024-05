Samstag im TV: Großer Sci-Fi-Film mit extrem umstrittenem Ende (man muss es gesehen haben, um es zu glauben)

Am Samstag läuft die Neuverfilmung einer der ikonischsten Sci-Fi-Geschichten im Fernsehen. Der Film ist umstritten, haut am Ende aber einen richtigen Knaller raus.

Bevor in wenigen Tagen mit Planet der Affen: New Kingdom der neueste Teil der Planet der Affen-Reihe die große Leinwand erobert, laufen im TV-Programm die vorherigen Teile. Neben dem Original von 1968 ist vor allem die Caesar-Trilogie aus den 2010er Jahren bei Fans beliebt. Das kann Tim Burtons Version nicht unbedingt von sich behaupten.

2001 brachte der Regisseur hinter Fantasy-Meisterwerken wie Big Fish und Edward mit den Scherenhänden eine Neuverfilmung der gleichnamigen Romanvorlage von Pierre Boulle ins Kino. Obwohl der Film erfolgreich war, fiel er bei Kritik und Publikum durch. Heute Abend könnt ihr Planet der Affen eine zweite Chance geben.

Tim Burtons Planet der Affen verleiht dem legendären Science-Fiction-Epos seinen eigenen Twist am Ende

Wie im Original dreht sich Burtons Interpretation um einen Astronauten, der auf einem fremden Planeten in der Zukunft strandet, wo intelligente Affen das Sagen haben. Ehe sich Captain Leo Davidson (Mark Wahlberg) versieht, gerät er mit dem bösen General Thade (Tim Roth) aneinander, der für die menschliche Spezies nichts als Verachtung empfindet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Planet der Affen schauen:

Planet der Affen - Trailer (Deutsch)

Burton hat Planet der Affen in einen modernen Sci-Fi-Blockbuster verwandelt und der Geschichte am Ende ihren eigenen Dreh verpasst. Genau dieser Schluss ist vielen Fans des Originals bis heute ein Dorn im Auge. Dennoch ist die Szene beachtlich. Burton traut sich, einen der ikonischsten Twists der Filmgeschichte zu verändern.

Achtung, es folgen Spoiler!

In den letzten Sekunden des ersten Planet der Affen-Films ereignet es sich, dass Charlton Hestons Astronaut George Taylor schockiert feststellen muss, dass er die ganze Zeit über auf der Erde war. Vor ihm liegen die Überreste der Freiheitsstatue am Strand – die letzte Ruine der menschlichen Zivilisation nach einem verheerenden Atomkrieg.

In der Neuverfilmung laufen die Dinge anders ab: Leo kommt zurück auf die Erde nach Washington, D.C. und findet heraus, dass die überlebensgroße Statue am Lincoln Memorial nicht mehr Abraham Lincoln entspricht. Stattdessen thront nun General Thade dort und Leo wird von einer Gruppe Affen-Polizisten umzingelt.

20th Century Studios Bei Burton nimmt General Thade Abraham Lincolns Platz ein

Seit dem Kinostart von Burtons Planet der Affen wird dieses Ende hitzig diskutiert. Ergibt es überhaupt Sinn? Oder ist es ein Scherz? Da schon Boulles Vorlage sowie die früheren Filme einige satirische Elemente beinhalteten, kann Burtons absurder wie provokanter Schluss durchaus als letzte große Pointe verstanden werden.

Sci-Fi-Film: Wann läuft Planet der Affen im TV?

Die Planet der Affen-Neuverfilmung läuft am 4. Mai 2024 um 20:15 Uhr auf Tele5. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 22:35 Uhr und wird nachts um 00:35 Uhr wiederholt. Wenn ihr den Film unabhängig vom TV-Programm schauen wollt, könnt ihr ihn aktuell bei Disney+ im Abo streamen.

Planet der Affen: New Kingdom startet 8. Mai 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der insgesamt zehnte Filmeintrag in der Geschichte des Franchise.

