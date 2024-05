Samstag im TV: Jagd auf den legendärsten Serienkiller aller Zeiten in packendem Thriller

Johnny Depp begibt sich im TV-Tipp auf die Jagd nach einem berüchtigten Serienkiller. Die Comic-Verfilmung überzeugt mit beeindruckenden Bildern und einer dichten Atmosphäre.

Allzu oft kennen wir Johnny Depp mit aufwändigem Make-up, doch in unserem heutigen TV-Tipp versteckt er sein Gesicht mal nicht. In From Hell jagt Depp den berüchtigten Serienkiller Jack the Ripper, wobei historische Fakten mit fiktiven Elementen gemischt werden. Die Handlung und Figuren beruhen auf der preisgekrönten gleichnamigen Graphic Novel von Alan Moore und Eddie Campbell.



Samstag im TV: Darum geht es in dem gruseligen Thriller From Hell

London, im späten 19. Jahrhundert: Ermittler Frederick Abberline (Depp), soll die grausamen Morde des mysteriösen Jack the Ripper aufklären. Dabei stößt er auf ein Labyrinth aus Verdächtigen und politischen Intrigen. Während Abberline immer tiefer in ein Netz aus Geheimnissen und Verschwörungen gerät, wachsen auch seine persönlichen Dämonen. Die Zeit rennt, wenn er die Identität des berüchtigten Mörders aufdecken will, bevor er selbst zugrunde geht.

20th Century Fox Johnny Depp in From Hell

From Hell: Visuell stark, mit Schwächen in der Handlung

Unzählige Male wurde die Geschichte um den mysteriösen Serienkiller Jack the Ripper verfilmt. Während die Graphic Novel von Alan Moore und Eddie Campbell hochgelobt und mit Preisen ausgezeichnet wurde, konnte die Comic-Verfilmung From Hell nur gemischte Kritiken erhalten. Auf FILMSTARTS heißt es:

Die hochtalentierten Jung-Regisseure Allen und Albert Hughes versuchen sich an einer Verfilmung, begeistern dabei mit sensationell stimmiger Atmosphäre, scheitern aber inhaltlich an der Komplexität der Vorlage.

Das trifft den allgemeinen Konsens der Kritiken, in denen neben den visuell beeindruckenden Bildern und der düsteren Atmosphäre, auch die schauspielerische Leistung positiv herausgestellt wird. Die Moviepilot-Community vergibt 7,1 Punkte für den düsteren Thriller mit Johnny Depp.

Wann läuft From Hell mit Johnny Depp im TV?

Sat.1 zeigt den Jack the Ripper-Thriller in der Nacht auf den Sonntag, dem 2. Juni um 00:55 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt From Hell jederzeit auf Disney+ im Abo streamen.

