Scarlett Johansson ist jetzt die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten – und lässt selbst diesen Kult-Star hinter sich

Der Erfolg von Jurassic World 4: Die Wiedergeburt hat Scarlett Johansson zu neuen Höhen verholfen. Sie ist nun die erfolgreichste Schauspielerin Hollywoods – und zwar aller Zeiten.

Ganze 318 Millionen US-Dollar hat Jurassic World 4: Die Wiedergeburt übers Wochenende an den weltweiten Kinokassen eingenommen. Ein Erfolg für die Rückkehr des Franchise, aber auch für die darin zu sehenden Stars um Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali. Besonders Johansson hat von dem Sci-Fi-Streifen profitiert. Denn neuesten Berichten zufolge ist sie damit zur erfolgreichsten Schauspielerin aller Zeiten aufgestiegen.

14,8 Milliarden US-Dollar: Scarlett Johansson wird zu erfolgreichster Schauspielerin aller Zeiten

Die Liste wurde bisher von Samuel L. Jackson angeführt, der mit einem kulminierten Einspielergebnis seiner Filme eine beachtliche Summe von 14,6 Milliarden US-Dollar verzeichnen konnte. Via The Numbers ist Scarlett Johansson nun dank Jurassic World 4 an Jackson vorbeigezogen. 14,8 Milliarden US-Dollar konnte Johansson in ihrer über 30-jährigen Karriere in die Kinokassen spülen.

So setzt sich die aktuelle Top 10 der erfolgreichsten Schauspieler:innen Hollywoods zusammen:

Platz 1: Scarlett Johansson - 14,8 Milliarden US-Dollar

Platz 2: Samuel L. Jackson - 14,6 Milliarden US-Dollar

Platz 3: Robert Downey Jr. - 14,3 Milliarden US-Dollar

Platz 4: Zoe Saldaña - 14,2 Milliarden US-Dollar

Platz 5: Chris Pratt - 14,1 Milliarden US-Dollar

Scarlett Johansson hat eine über 30-jährige Karriere mit zahlreichen Hits hinter sich

Maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat natürlich Johanssons Rolle als Natasha Romanov alias Black Widow im MCU. Sie verkörperte die Figur in acht Filmen. Allein Avengers 4: Endgame und Avengers 3: Infinity War konnten weit über 2 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einnehmen.

Weitere Box Office-Hits bildeten für die Schauspielerin etwa ihre Rolle als Kaa in Disneys Live-Action-Remake von The Jungle Book (951 Millionen), die Animationsfilme Sing (631 Millionen) und Sing 2 (404 Millionen), sowie Sci-Fi-Kracher Lucy (457 Millionen).

Bemerkenswert ist weiterhin, dass Johansson diesen Rekord mit etwa 80 Filmen und Serien innerhalb von 31 Jahren aufstellte, während Samuel L. Jackson in 53 Jahren in über 150 Filmen zu sehen war.

Zoe Saldaña dürfte diese Liste gegen Ende des Jahres jedoch noch einmal gehörig auf den Kopf stellen, denn die Schauspielerin wird ab dem 17. Dezember 2025 in James Camerons Avatar: Fire & Ash zu sehen sein, der als großer finanzieller Hit erwartet wird. Avengers: Secret Wars mit Robert Downey Jr. als Doctor Doom dürfte die Liste dagegen spätestens nächstes Jahr weiter aufmischen.