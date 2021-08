Scarlett Johanssons unfassbare Black Widow-Doppelgängerin trifft jetzt auf Harley Quinn-Kopie & es ist umwerfend

DC und Marvel duellieren sich nicht nur an der Kinokasse: Zwei täuschend echte Doppelgängerinnen von Scarlett Johannson und Margot Robbie lassen gerade das Internet erbeben.

Fans von Marvel und DC können ihre großen Vorbilder nicht nur im Kino endlich wieder bewundern: Auf TikTok gibt es momentan diverse Videos mit verblüffend echten Superheld:innen zu bestaunen. Scarlett Johanssons Doppelgängerin zelebriert dort etwa ihren letzten Black Widow-Auftritt mit einem umwerfenden Video. Diese Solo-Nummer schlug auf der Plattform zwar schon ein wie eine Bombe, war allerdings nur ein Vorgeschmack: Nun fordert sie nämlich eine täuschend echte Harley Quinn-Kopie zum Tanz-Duell heraus.

Harley Quinn vs. Black Widow: Scarlett Johannsons Doppelgängerin im Duell

Die TikTokerin Kate Shumskaya, auch unter ihrem Nickname mimisskate oder als Kate Johannson bekannt, hat tatsächlich eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Black Widow-Darstellerin Scarlett Johansson, was sich auch an ihren Followerzahlen zeigt. 8,4 Millionen Menschen folgen der Marvel-Doppelgängerin. Grund genug für das Crossover, vor dem Marvel und DC in der Realität noch zurückschrecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Ergebnis ist ein umwerfendes Video mit TikTok-Kollegin russian_harley_official, die – der Name verrät es bereits – Margot Robbies Harley Quinn extrem ähnlich sieht. Es ist, als hätten beide Superheldinnen mal eben ihre jeweiligen Film-Missionen unterbrochen, um auf der Tanzfläche die Frage DC vs. Marvel endgültig zu entscheiden.

Warum nicht im Kino? Neues Black Widow-Ende ist der viel bessere Abschied

Doppelgänger-Videos mit Black Widow und Harley Quinn sind große Erfolge

Die Fans danken ihnen den Schulterschluss der Franchises: 9,6 Millionen Likes hat das Video in 14 Tagen bekommen. Und während eine milliardenschwere Anhängerschaft global darauf wartet, dass DC und Marvel auch im Kino endlich nachziehen, werden auf den TikTok-Profilen der beiden perfekten Doppelgängerinnen schon jetzt weitere Fan-Träume wahr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So findet sich dort neben einem gemeinsamen Video von Black Widow und Loki auch ein Aufeinandertreffen von Deadpool und – unter anderem – WandaVision.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Faszination für Shumskayas Videos und die ihrer Kolleg:innen ist mehr als nachvollziehbar: Nicht nur ist die Ähnlichkeit phänomenal, durch sie und andere Doppelgänger:innen ergeben sich auch fast so etwas wie TikTok-Spin-offs. Fans können ihre Held:innen und Lieblingsschurk:innen in völlig ungewohnten Posen bewundern – etwa beim Clubben mit ihren DC-Kontrahenten.

Das macht die übergroßen Lichtgestalten der Kino-Franchises gleich ein bisschen greifbarer. Und bis sich die TikTok-Vorarbeit endlich auch im Kino realisiert, können wir uns dort mit Black Widow und The Suicide Squad trösten.

Podcast für Marvel-Fans: Alle neuen MCU-Serien auf Disney+ im Überblick

WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und Loki haben eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ eingeläutet. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf alle Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben uns die neuen Marvel-Serien näher angeschaut, die uns in nächster Zeit bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles über unsere Highlights, von Ms. Marvel über Hawkeye bis hin zu Moon Knight.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wer tanzt besser: Black Widow oder Harley Quinn?