Schlechte Nachrichten für Outlander Staffel 8: Fan-Liebling wird vom großen Fantasy-Finale ausgeschlossen

Die Zeitreise-Serie Outlander geht bald mit Staffel 8 zu Ende. Doch auf ein bekanntes Gesicht müssen Fans im großen Finale der Fantasy-Geschichte leider verzichten.

Die epische Liebesgeschichte von Jamie (Sam Heughan) und Claire Fraser (Caitriona Balfe) steuert auf ihr Ende zu. Die bevorstehende 8. Staffel der Fantasy-Serie Outlander wird nämlich die letzte sein. Ob das große Finale womöglich mit dem tragischen Tod einer Hauptfigur endet, bleibt noch ein Rätsel. Was hingegen schon sicher ist: Einen Fan-Liebling der ersten Stunde werden wir garantiert nicht wiedersehen.

Outlander Staffel 8: Jenny Fraser Murray wird im Fantasy-Finale nicht mehr zu sehen sein

Wie TVLine im Interview mit Co-Showrunner Matthew B. Roberts in Erfahrung bringen konnte, wird der Charakter Jenny Fraser Murray nicht in der 8. Staffel von Outlander zu sehen sein. Die Begründung: Mit nur 10 verbleibenden Folgen rennt der Serie die Zeit davon, um alle Handlungsstränge und Charaktere zu einem Abschluss führen zu können.

Jenny Fraser Murray ist die ältere Schwester von Jamie und trat erstmals in der 2. Folge der Serie als Hausherrin von Lallybroch in Erscheinung. In den ersten drei Staffeln wurde die Figur von Darstellerin Laura Donnelly verkörpert. Nachdem der Charakter lange von der Bildfläche verschwunden war, kehrte Jenny zuletzt mit überraschender Neubesetzung zurück. In Staffel 7 übernahm Kristin Atherton den Part.

Für Fans der Buchreihe kommt Jennys Ausladung vom Serienfinale besonders überraschend. Staffel 8 adaptiert nämlich Diana Gabaldons Roman Das Schwärmen von tausend Bienen *, in dem Jenny weiterhin Teil der Handlung ist. Die Änderung von Jennys Geschichte kündigte sich zuletzt aber schon in Staffel 7 an.

Achtung, Spoiler zu Staffel 7: Nach dem Tod ihres Mannes Ian Sr. erhält Jenny von Jamie die Einladung, mit ihm nach Amerika zu reisen und sich dem Rest der Familie anzuschließen. Während sie in der Serie ablehnt, verlässt sie in der Buchvorlage tatsächlich Schottland und lebt später auf Fraser's Ridge. Dass Jenny in der Outlander-Adaption hingegen als einsame Witwe nun allein auf Lallybroch die Stellung halten muss, wird viele Fans sicher enttäuschen.

Wann startet Outlander Staffel 8?

Noch gibt es kein konkretes Startdatum für die letzten Outlander-Folgen. Die Dreharbeiten zur zehnteiligen Staffel 8 sind allerdings seit Ende September 2024 abgeschlossen. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung im Herbst oder Winter 2025.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.